- Ateliere de creatie pentru copii, proiectii de filme, picturi murale live si o expozitie foto se regasesc in programul celei de a doua editii a Festivalului Cinemascop, care va avea loc in perioada 1 - 7 august, la Gradina de vara de la Eforie, informeaza un comunicat al Centrului Ceh din Bucuresti,…

- Desi multi dintre parinti sunt tentati sa-I lase pe cei mici in fata televizorului sau a gadgeturilor, nestiind cum sa gestioneze timpul din belsul de care acestia dispun pe timpul verii, specialistii atrag atentia ca este perioada cea mai potrivita pentru castigarea increderii celor mici.

- Astazi a debutat cea de a IV a editie a scolii de vara la parohia "Sf. Mina" din Constanta printr o rugaciune de binecuvantare.40 de copii dornici de joaca si de invatat lucruri folositoare in viata, insotiti de parinti sau de bunici, si au dat intalnire in curtea bisericii, pentru a participa la tabara…

- Sambata, 22 iunie, jandarmii au desfasurat activitati preventiv educative in localitatea Casoaia, la tabara de acolo. „20 de copii, elevi ai Colegiului Național , aflați in excursie in stațiunea Casoaia, au avut placuta surpriza de a fi vizitați de jandarmi. Elevilor le-au fost prezentate atribuțiile…

- De joi pana duminica inclusiv, in perioada 13 – 16 iunie 2019, Amfiteatrul Palas gazduieste Serile Filmului Romanesc. In fiecare zi, de la ora 21.30, pe ecranul de mari dimensiuni vor rula pelicule din cadrul sectiunii „Cele mai bune filme ale anului 2018/2019". Pe 13 iunie ai intalnire cu „Morometii…

- Centrele sociale de copii si adulti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava si-au deschis si in acest an portile pentru a primi vizitatori, in cadrul Campaniei „Porti deschise spre comunitate", desfasurata in zilele de 6 si 7 ...

- Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au anunțat ca, de 1 iunie, accesul in Cetatea Dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, va fi gratuit, pentru copii. „Sub genericul 《De mana in Capitala Daciei》, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice din subordinea Consiliului Județean…

- Primaria Timisoara pregatește o serie de experiente de neratat la mult indragitul eveniment, Zilele Studentilor, in 15 si 16 mai 2019 in Complexul Studentesc. Iata aici programul: 15 mai 2019– Aleea Studentilor – In fata caminelor 3, 4, 19, 20 – orele 14-18 – Activitati sportive – Da play Copilariei…