Sambata, 1 Iunie, Biserica Neagra iși deschide porțile tuturor copiilor! In intervalele orare 10:00 – 13:30 și 15:00 – 19:00, toți copiii și elevii cu varsta de pana la 18 ani vor avea accesul gratuit. Reprezentanții Parohiei Evanghelice C.A. Brașov precizeaza ca programul de vizitare al Bisericii Negre se va intrerupe intre orele 13:30 – 15:00, datorita desfașurarii in interiorul lacașului de cult a unei cununii religioase. De asemenea, ei reamintesc ca in perioada verii copiii și elevii cu varsta de pana la 18 ani beneficiaza de intrare gratuita la toate cele 35 concerte de orga care vor avea…