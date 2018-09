Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a cerut vineri Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea iesi din impasul in care au ajuns negocierile, dar a asigurat ca nu va accepta niciodata o scindare a Regatului Unit, referire la viitoarea situatie a…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca daca in final nu va reusi sa obtina un acord acceptabil pentru tara sa la negocierile cu UE privind Brexitul, atunci Marea Britanie se va pregati pentru a iesirea din UE fara niciun acord, asigurand totusi ca va prezenta in curand blocului comunitar…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca daca in final nu va reusi sa obtina un acord acceptabil pentru tara sa la negocierile cu UE privind Brexitul, atunci Marea Britanie se va pregati pentru a iesirea din UE fara niciun acord, asigurand totusi ca va prezenta in curand blocului comunitar o…

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca Uniunea Europeana trebuie sa stie ca Marea Britanie se pregateste si pentru situatia in care nu se va ajunge la un acord privind Brexitul, in pofida dorintei sale de a parasi UE cu un acord, relateaza Reuters. ''Trebuie sa ne asiguram ca…

- Marea Britanie nu va organiza un referendum pentru acordul final privind Brexitul si nici nu va amana data iesirii din blocul european, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, dupa ce doi ministri din guvernul ei si-au dat demisia, scrie Reuters.May a declarat ca Marea Britanie nu…