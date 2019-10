Intracom Telecom introduce cea mai larga extindere a portofoliului sau de solutii in domeniul microundelor si undelor milimetrice

Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal. Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind…

- Compania „EstconConstruct” SRL informeaza despre incheierea cu succes a tranzacției de achiziționare a pachetului de 17 826 651 de acțiuni ordinare inregistrate cu drept de vot, reprezentand 95,95% din capitalul social al Companiei I.M. „Tirex Petrol” S.A., transmite TRIBUNA. Potrivit unui…

- Lili Sandu a implinit in mai 40 de ani, dar nu-și arata varsta. Spune ca totul pornește din interior, dar la fel de adevarat este ca acorda o mare atenție alimentației, de ani buni, iar asta nu avea cum sa nu se reflecte in felul in care arata. In ultimii ani, Lili Sandu acorda o mare atenție produselor…

- Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, vine in sprijinul operatorilor economici care vor sa aplice pentru obtinerea unor finantari prin H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat joi lansarea rutei Bucuresti – Lyon, zborurile urmand sa fie operate din data de 2 iunie 2020. Compania va folosi o aeronava Airbus A321 pentru zborurile catre Lyon. Pe de alta parte, compania de transport aerian a anuntat suplimentarea curselor catre destinatiile…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca au fost actualizate prevederile in domeniul echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice, inclusiv prevederile privind masuratorile de radiatii electromagnetice neionizante, potrivit…

