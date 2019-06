Intracom Telecom inaugurează subsidiara din Italia Intracom Telecom, un furnizor global de sisteme și soluții de telecomunicații, a anunțat oficial deschiderea sucursalei sale in Italia, in acord cu angajamentul și planul sau de afaceri de a continua sa furnizeze tehnologie avansata in zona mediteraneana. Societatea a sarbatorit inaugurarea pe 6 iunie in incinta Ambasadei Greciei la Roma. Intracom Telecom Italia este situata la Monza Milan și ofera un singur sediu de marketing, vanzari și asistența pentru intreg portofoliul Grupului Intracom Telecom. Ofertele sale sunt din domeniul accesului & transmisiei wireless, software telco și soluții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

