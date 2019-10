Intracom Telecom implementeaza sistemele sale radio V-Band la un operator grec de energie

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, a castigat un nou proiect pentru furnizarea sistemului sau de transmisiuni in domeniul undelor milimetrice (mmWave), StreetNode ™ V60-PTP, catre operatorul grec independent de transport de energie (ADMIE) pentru asigurarea unei conectivitati superioare intre cladirile corporate, la o capacitate de transfer de peste 1 Gbit/s.



Operatorul de energie a cautat o solutie operabila in banda libera de frecventa, de capacitate mare, care sa ofere in acelasi timp un sistem usor, cu volum redus si care sa permita o instalare…