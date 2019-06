Intr una sfanta, soborniceasca, si apostoleasca Biserica Dupa Inaltarea la Cer a Domnului ucenicii s au intors in Ierusalim cu bucurie mare si erau un numar de 120, iar in Galileia peste 500... toti asteptau Botezul cu Duhul Sfant Fapte 1, 5,15 . Si s au intors Apostolii impreuna cu Maica Domnului in casa de la marginea Ierusalimului: ,,s au suit in incaperea de sus, unde se adunau de obicei".Erau la rugaciune cand au ales in locul vanzatorului pe Matia, ,,si s a socotit impreuna cu cei uns ...