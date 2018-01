Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii petrec Revelionul si in strada. Primaria Generala asteapta peste 50.000 de oameni in Piata George Enescu, iar administratia Sectorului 3 estimeaza in jur de 15.000 de spectatori la concertul din parcul IOR.

- La trei luni de la tragedia in urma careia soția sa și-a pierdut viața, Vasile Nețin se intreaba cine este responsabil pentru moartea celei cu care a fost casatorit 55 de ani. Mina Nețin a decedat la varsta de 80 de ani dupa ce, in luna iulie a acestui an, in timp ce aștepta tramvaiul in stația „Motorul”…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt "o dezinformare", in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate. "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot…

- "M-am interesat atat la colegii mei de la PMB, cat si intr-o discutie telefonica cu domnul primar al Sectorului 5, Daniel Florea, si pot sa va asigur - cel putin mi s-au dat toate asigurarile necesare si eu vi le transmit - contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele…

- O furtuna puternica de zapada a ingropat aproape complet un oraș american, in ziua de Craciun. Ninsorile abundente i-au determinat pe oficiali sa decreteze stare de urgența, relateaza BBC News. Oraș Erie din statul Pennsylvania a fost ingropat intr- un strat de zapada de mai bine un metru . Numeroase…

- In intreg satul Candesti, comuna Dumbraveni, au fost montate lampi stradale cu led, care imbunatatesc vizibilitatea conducatorilor auto și ofera siguranta cetatenilor. Montarea acestor lampi cu led a inceput inca de anul trecut si face parte dintr-un program accesat de primarul Valentin Tilvar, fiind…

- In seria de reacții externe critice la adresa schimbarilor legilor justiției, se adauga azi cea a Secretarului general al Consliului Europei. Acesta indeamna autoritațile de la București sa apeleze la Comisia de la Veneția.

- Circ la meciul Dinamo – CSM București, din Divizia A1 de volei feminin. Jucatoarele au fost intoarse de la vestiare in setul 3, informeaza globalsports.ro! Spre finalul setului 3, la 0-2 la seturi, dupa un punct caștigat de CSM București, pe tabela au fost adaugate doua puncte in dreptul formației vizitatoare,…

- Desfasurat la Targoviste, evenimentul a facut parte din competitiile inscrise in calendarul Ligii Europene de Natatie (LEN) si a reunit concurenti din sase tari: Romania, Ungaria, Slovacia, Serbia, Polonia si Macedonia. Huszar Ingrid a avut evolutii foarte bune, reusind sa castige medaliile…

- O intalnire de lucru, in spatele ușilor inchise a avut premierul joi seara și la Timișoara, unde a fost prezent și vicepremierul Marcel Ciolacu. S-a vorbit și despre centura de sud a Timișoarei, liderii administrației județene amintind ca pana acum nu s-a desemnat caștigatorul licitației…

- „Sunt foarte multe proiecte si sper ca, anul viitor, se vor vedea cu ochiul liber. Au fost multe proceduri incepute in anul 2017 si chiar in 2016. Noi, anul viitor, speram – e speranta mea si cred ca se va indeplini pana la sfarsitul anului – sa terminam de reabilitat toate blocurile din Sectorul…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a comentat pe marginea incidentelor grave care au avut loc in Piața Victoriei, dupa ce Gabriela Firea a dorit organizarea unui Targ de Craciun in locul in care se desfașoara protestele antiguvernamentale."Violențele trebuie evitate cu orice pret. Cred…

- “Violențele trebuie evitate cu orice pret. Cred ca dialogul și numai dialogul ar trebui sa rezolve problemele care au aparut astazi, in București, odata cu evenimentele din Piața Victoriei” a declarat pentru DC News Daniel Baluța, primarul sectorului 4. El a spus ca tensiunea se acumuleaza…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 442/VIII/3 din 3 mai 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GRIGORESCU ROBERT, la data faptelor consilier personal…

- Departamentul de Stat al SUA reacționeaza ferm la proiectele de modificare ale legilor Justiției care se afla în dezbaterea Parlamentului de la București. Oficialii americani susțin ca actualele propuneri slabesc lupta contra corupției și îndependența justiției. "Statele Unite…

- Umbla vorba pe holurile politicii locale, ca la nivelul conducerii ALDE Maramures bate vant de schimbare. Cornelia Negrut, cea care conduce in prezent partidul, ar putea fi recompensata pentru implicarea sa in promovarea imaginii lui Catalin Chereches, ale carui postari le distribuie, mai nou, fara…

- Politistii Sectiei 3 au identificat societatea comerciala careia ii apartin cartelele telefonice gasite pe raza sectorului 1, in urma cu doua zile. "Din primele date, precum si din corespondenta cu administratorul firmei, in prezent aflat in afara Romaniei, a rezultat ca SIM-urile in cauza ar fi fost…

- Kaufland 3, la doi pasi de Auchan In premiera la Cluj-Napoca, doua hipermarketuri vor functiona la o distanta foarte mica unul fata de altul: daca Auchan este amplasat acum pe str. A. Vaida Voevod nr. 53B, in sediul Iulius Mall, viitorul Kaufland va activa cu trei numere mai sus. „Miercuri…

- O noua pista pentru bicicliști, cu banci, coșuri de gunoi și rastele, in valoare de aproape 900.000 de euro, va fi amenajata pe strada Viilor din Alba Iulia, un proiect in acest sens urmand sa fie supus aprobarii in ședința Consiliului Local din luna noiembrie. Strada Viilor este amplasata in municipiul…

- Din 1999, in partea de nord-vest a municipiului București, in continuarea cartierului Militari, la marginea comunei Chiajna, funcționeaza unul dintre cele 3 mari depozite de gunoi ale Capitalei, administrat de firma IRIDEX. El deservește o populație de cca. 650 – 700.000 de oameni

- Romania U21 a terminat la egalitate al 6-lea meci din grupa preliminara pentru Euro 2019, 0-0 in deplasare cu Tara Galilor. Daniel Isaila, selecționerul naționalei sub 21 de ani, a dezvaluit ce probleme au avut "tricolorii" in Țara Galilor și cum au fost șicanați de rivali inainte de meci. "Tot ceea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca incepand cu data de 1 decembrie romanii vor putea merge in Canada fara viza pentru o perioada de maximum 6 luni. Autoritațile canadiene intenționeaza sa elimine cerința obligativitații vizelor pentru cetațenii romani care vor calatori in Canada in scop…

- Ambasada SUA va fi închisa vineri, cu ocazia Zilei Veteranilor, potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice. Toate serviciile ambasadei îsi vor relua activitatea luni, 13 noiembrie, a anuntat ambasada. Prima atestare a Columbus Day în Statele Unite ale…

- Guvernul se va intruni intr-o sedinta festiva, in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului ”Centenarul Marii Uniri”, la Iași, in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi,…

- Zeci de motate, care mai de care mai interesante, galagioase, nevoie mare, sunt o prezența insolita la orice expoziție de pasari. A fost și cazul Targului Internațional „Indagra”, desfașurat recent in București, unde rasa „Matase Japoneza” a captat atenția tuturor vizitatorilor

- Potrivit unei situații intocmite de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primariei Campina și inaintate Consiliului Local, anul acesta au fost cumparate și montate coșuri pentru gunoi stradal in valoare de 60.000 lei. Este vorba despre aproximativ 700 de coșuri de gunoi, dintre…

- Nicolae Valea, primarul comunei Archis, a murit in cursul noptii de duminica spre luni, au precizat pentru NewsAr.ro surse din apropierea familiei.Acesta era bolnav, dar in ultima vreme era foarte tulburat din pricina unei achizitii care a impovarat bugetul local. Edilul a dat unda verde…

- Politistii si procutorii au facut, luni, 35 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Dambovita si Giurgiu la persoane suspectate de frauda informatica, fiind vizata o angajata a Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5.

- Un polițist din Moinești a ajuns tractat in misiune, dupa ce mașina pe care o conducea s-a stricat. Un agent de la Politia Municipiului Moinesti a ramas cu masina de serviciu in drum, in timp ce se afla in misiune. Se indrepta catre un caz semnalat prin numarul unic de urgenta, insa n-a mai avut cum…

- Un inspector din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 este suspectat ca ar fi șters din sistem amenzile primite de cateva zeci de persoane. In schimb, printr-un intermediar, primea jumatate din contravaloarea amenzilor. In acest dosar, procurorii DIICOT au efectuat, luni, 35 de percheziții…

- Marți, 24 octombrie 2017, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al Serviciului Public Administrația…

- Fostul vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, a afirmat, sambata, la Antena 3, ca fostul director SRI George Maior ar fi fost șantajat de catre fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, cu dosarul fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" pe care Romania…

- Achizitia de cosuri de gunoi stradale pentru comuna Archis ar putea ajunge pe masa procurorilor, pentru ca ridica multe suspiciuni privind legalitatea. Primarul Nicolae Valea (PSD) a comandat la o firma nu mai putin de 760 cosuri din plastic, cu accesoriile necesare, precum stalpi si sistemele de…

- Deseurile de la Alba Iulia vor putea fi depozitate la Targu Jiu pana la expirarea contractului incheiat cu administratorul depozitului ecologic. Dupa acest termen, va fi nevoie de acordul Consiliului Local pentru aducerea de gunoaie...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 aduce la cunostinta cetatenilor de pe raza Sectorului 4 ca incepand cu data de 19 octombrie 2017, se pot depune cererile in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, in sezonul rece 2017-2018. Ordonanta…

- Au decis sa iasa din rutina zilnica de la locul de munca și sa se duca voluntari in Armata. Șoferi de la RATB, taximetriști, agenți de paza sau comercianți au facut coada la centrele militare din București si din tara. Vor sa ocupe unul dintre cele 2.000 de posturi de soldați voluntari. Cei mai mulți…

- Unul dintre cei doi mineri morți la Lupeni va fi inmormantat duminica Evacuarea ranitilor de la mina Lupeni. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. La Lupeni va fi înmormântat astazi minerul Iuliu Lucian Codlean, care a fost gasit decedat în subteran dupa surparea de joi, și care ar fi…

- Copiii din Cernauti ar putea fi tratati in curand la Bucuresti Cernauți. Foto: Sergiu Stet Copiii din Cernauti ar putea fi tratati în curând la Bucuresti. Aflat în orasul ucrainean, care marcheaza în aceste zile 609 ani de atestare documentara, primarul Sectorului…

- Pawel Fratczak, un purtator de cuvant al pompierilor polonezi, a precizat ca zeci de mii de gospodarii au ramas fara electricitate dupa ce mai multi copaci doborati au rupt liniile electrice. Furtuna a omorat un barbat in varsta de 67 de ani care incerca sa-si asigure acoperisul casei si…

- Administratia Parcului Natural Vacaresti va solicita Administratiei Strazilor montarea de indicatoare rutiere si de limitatoare de viteza pentru a proteja animalele care ies din zona protejata. In plus, acestia vor discuta cu Primaria sectorului 4 amplasarea unui pasaj care sa permita circulatia…