- Ballybrack FC a anunțat ca unul dintre jucatorii sai Fernando Nuno La-Fuente a murit intr-un accident de motocicleta. Meciul cu Arklow Town a fost astfel amanat și la celelalte partide ale etapei s-a ținut cate un moment de reculegere. Informația a aparut inclusiv in presa, in ziarul The Herald,…

- Maria Marian, o sibianca stabilita impreuna cu tatal si sora ei in Spania, la Zaragoza, e victima unei executii sangeroase, fiind impuscata mortal in fata propriei case, scrie observator.tv. Citeste si Retea care forta romani sa cerseasca pe strazile din Spania, destructurata de politisti…

- O romanca a fost omorata in stil mafiot in Spania, impușcata de doi barbați chiar in fața casei in care locuia, intr-un cartier marginaș al orașului Zaragoza, și și-a dat ultima suflare in brațele surorii ei.

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o fabrica de produse pirotehnice din sudul Spaniei. Trei oameni au murit, iar trei au fost raniti urma deflagratiei.Explozia a avut loc in depozitul in care se pastrau produsele explozive.

- Constantin Mudava, cunoscut drept „vindecatorul” lui Nicolae Ceaușescu, a murit, joi, in Spitalul Județean de Urgența Targoviște, unde a fost internat dupa ce a suferit un infarct. Mudava avea 83 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Fiul lui Constantin Mudava, George Mudava, a declarat, ...

- O persoana a murit si alte 32 au ajuns la spital dupa ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, in localitatea Tatarasti, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. UPDATE: Politistii au intocmit…

- Accident grav in aceasta dimineața! Un autocar plin cu romani s-a rasturnat. Oamenii se intorceau de la munca din Spania. Inainte sa ajunga insa la destinație, și anume la Ramnicu Valcea, autocarul s-a rasrtunat pe raza județului Hunedoara, unde a fost activat planul roșu. Se pare ca accidentul s-a…

- Doi dintre cei trei israelieni raniti grav intr-un atac armat care a avut loc duminica in apropiere de o zona industriala adiacenta unei colonii din Cisiordania ocupata au murit, relateaza AFP si dpa preluate de Agerpres. Armata israeliana a transmis ca atacul a fost un act 'terorist'. …