- Washingtonul a revocat luni o masura de scutire de viza pentru cetatenii straini care s-au deplasat in ultimii opt ani in Coreea de Nord, decizie ce ar putea avea un impact asupra sectorului turistic incipient al Phenianului.

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2003, va disputa, pe 13 si 15 august, doua partide amicale in compania selectionatei similare a Sloveniei, informeaza site-ul oficial al FRF.

- Doua valize cu cadavrul secționat al unei femei au fost gasite pe strada in Bogota, Columbia. Valizele respective au fost descoperite de un muncitor care facea curat pe strada in zona Engativa. Acesta le-a deschis și a anunțat imediat poliția. Din primele informații, valizele au fost abandonate pe strada…

- Forțele de securitate sudaneze au tras luni focuri de arma în mijlocul protestatarilor din Khartoum, scrie Reuters. O asociație medicala afiliata grupului de protestatari a declarat ca cel pțin o persoana a fost ucisa și mai multe au fost ranite, înainte ca raidul sa fi luat sfârșit.…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Dezvaluiri stupefiante in cursul procesului MASACRULUI DE LA OTOPENI: UNITATEA DE SECURITATE DE LA CAMPINA A FOST TRIMISA DE GENERALUL VLAD LA CEREREA ACTORILOR MIRCEA DIACONU SI DIANA LUPESCU!!! Afirmatia a fost facuta…

- Conferința internaționala organizata de MADR cu prilejul Zilei Mondiale a Albinei Ministrul Petre Daea a deschis in data de 25 mai 2019 lucrarile Conferinței “Apicultura in context european și mondial”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale cu prilejul „Zilei Mondiale…

- In cursul dimineții de joi, 23 mai, in jurul orei 06:30, la Vama Borș, pe sensul de ieșire din țara, s-a prezentat un cetațean leton la volanul unuei autoutilitare. In urma unui control amanunțit efectuat de polițiștii de frontiera, aceștia au descoperit ca șoferul, in varsta de 23 de ani,…