Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la registratura Primariei Capitalei va fi depusa o Plangere Prealabila prin care se solicita luarea de masuri urgente care sa determine, in cel mai scurt timp, scaderea poluarii in limitele maxime admise de legislatie. In cazul in care administratia va ignora solicitarile, peste 30 de zile…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a facut un anunț important pentru toți locuitorii Bucureștiului. Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET) va intra in faliment in aceasta saptamana

- 'La modul general, cu cat esti mai sarac in Europa, cu atat sunt mai mari riscurile sa traiesti intr-o zona cu o proasta calitate a aerului' - asta susține directorul general al AEM, Hans Bruyninckx, cu ocazia prezentarii raportului catre presa la Bruxelles. Raportul, primul de acest fel in cei 25…

- Organizația PES activists Romania a lansat la Alba Iulia petiția "Romanii, cetațeni europeni cu drepturi depline! Pentru crearea unei cetațenii europene.""Cetațenia europeana, consacrata prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (art. 20), confera tuturor persoanelor care au naționalitatea…

- Primaria Constanta organizeaza dezbatere publica privind propunerea de elaborare a planului de calitate a aerului pentru municipiul Constanta. Dezbaterea, la care poate participa orice persoana interesata, va avea loc la sediul municipalitatii din bulevardul Tomis nr. 51, sala "Remus Opreanuldquo;,…

- Cetatenii romani merita si au dreptul sa beneficieze de o justitie echitabila, de o justitie autonoma, a afirmat, duminica seara, la Digi 24, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care a subliniat ca "Romania este pe locul doi ca plangeri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dupa Federatia Rusa".…

- Administrația lui Evo Morales a inceput sa inregistreze in sistemul de sanatate cetațenii fara asigurare medicala. Pana in prezent, 5.8 milioane de indivizi au fost inregistrați in baza de date. Guvernul bolivian va investi peste 200 milioane $ in noi spitale și in personal medical, transmite Telesur…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…