- Sase zile ne despart de debutul echipei nationale de fotbal a Moldovei in noua competitie, Liga Natiunilor. Tara noastra va sustine șase partide in acest turneu preliminar cu Luxemburgul, Belarusul si San Marino.

- Romanii sunt campioni la consumul de bautura, mai ales in județele din Moldova. Un medic psihiatru de la Socola, specialist in dependența de alcool, susține ca viitorul este sumbru. „Vom fi o natiune care se va dilua intr-un ocean de alcool“ a spus medicul Ovidiu Alexinschi, interpretand rezultatele…

- CHIȘINAU, 29 aug — Sputnik. Întâlnirea dintre președintele Moldovei, Igor Dodon, cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar putea avea loc la începutul lunii septembrie. O declarație în acest sens a fost facuta de președintele moldovean în cadrul…

- O femeie din Iași a ajuns la spital din cauza medicamentelor impotriva carceilor. Pensionara de 78 de ani a fost internata in stare grava deoarece nu-și mai putea mișca mainile și picioarele din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinație cu alte medicamente…

- O familie din Bacau, intoxicata cu ciuperci otravitoare, se afla in stare grava la spitalul „Parhon” din Iași. Fiul, mama și tatal au mancat cu toții ciulama cu ciuperci culese din padure. In cazul tanarului de 27 de ani, medicii spun ca prognosticul este unul rezervat. Cei doi soți din comuna bacauana…

- Programul "Drumuri bune pentru Moldova" e in plina desfasurare in raionul Cahul. Muncitorii lucreaza de zor in satul Huluboaia, unde reabiliteaza drumul principal. Valoarea proiectului este de aproape un milion de lei.

- Problema este ca la nivel national sunt doar 12 unitati medicale in sase orase, iar majoritatea bolnavilor au de parcurs periodic o distanta considerabila. De exemplu, bolnavii din intreaga regiune a Moldovei trebuie sa vina lunar la Spitalul de Recuperare din Iasi pentru a beneficia de tratamentul…