Într-o săptămână, numărul cazurilor de gripă, diagnosticate clinic, s-a dublat In saptamana 10 – 16 decembrie, 2.412 de brasoveni au ajuns la medic, din cauza bolilor de sezon, cu 41 mai mulți fața de saptamana anterioara. Ponderea cea mai mare au avut-o infectiile acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) 1.836 cazuri, mai puține fata de saptamana anterioara, cand s-au inregistrat 1.871 de cazuri. Dintre aceștia 23 de pacienți au avut nevoie de ingrijiri spitalizate, 16 dintre ei fiind copii cu varste de la 0 la 14 ani. O creștere s-a inregistrat și in cazul pneumoniei. Saptamana trecuta au fost inregistrate 448 de cazuri cu 24 mai mult decat in intervalul precedent.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

