- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva, joi – 24 Ianuarie 2019, la celebrarea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Mica Unire” are o semnificație aparte in istoria națiunii romane, reprezentand un moment cheie in amplul proces care a condus la infaptuirea…

- „Mica Unire” are o semnificație aparte în istoria națiunii române, reprezentând un moment-cheie în amplul proces care a condus la înfaptuirea Marii Uniri a României din 1918. Instituția Prefectului județul Cluj, Primaria municipiului Cluj-Napoca…

- Anul acesta, la 24 ianuarie, se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, una dintre cele mai indragite sarbatori ale romanilor, o sarbatoare a fraternitații și a bucuriei de a simți romanește oriunde ne-am afla. Și in acest an, urmand o frumoasa tradiție, Biblioteca Județeana „Ovid…

- Este ancheta la gradinița din Focșani, unde o educatoare a fost acuzata ca a agresat un copil. Parinții baiatului de trei ani au facut plangere la Parchet, dupa ce au gasit urme de degete pe gatul lui.

- „Mai mult, veti putea vizita institutiile iesene care inglobeaza perfect conceptul de unitate nationala. Daca va intrebati care au fost problemele legislative aparute in timpul Marii Uniri pentru Romania, care a fost pozitia diplomatilor romani si care a fost rolul profesorilor din cadrul Universitatii…

- Junii au adus Hora Junilor in Piata Sfatului si au jucat Hora Unirii alaturi de brasoveni De Ziua Nationala a Romaniei, in An de Centenar al Marii Uniri, Junii din Scheii Brasovului au jucat Hora Junilor in Piata Sfatului, dupa care s-au prins in Hora Unirii, alaturi de brasovenii adunati…

- Liceul Teoretic „Adam Muller-Guttenbrunn” din Arad in parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” si Gradinita „Curcubeul copiilor” din Arad a sarbatorit 100 de ani de la...

- Prescolarii grupei Prichindeii de la Gradinita cu Program Prelungit ”Tara Copilariei” Calarasi au dat un spectacol pe cinste la Monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi. Costumati in daci si romani, prescolarii au demonstrat vaste cunostinte despre stramosii nostri, dacii si romanii, incepand de…