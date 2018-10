Într-o expoziţie comună – reîntâlniri ţesute pe ghergheful destinului artistic Luiza Radulescu Pintilie Un tablou, o sculptura, o tapiserie trebuie vazute si dincolo de chipul aratat privirii intr-o expozitie, intr-o galerie, intr-un muzeu. Fiindca inapoia a ceea ce se dezvaluie in rama, pe soclu sau pe albul peretelui pe care lucrarea isi desfasoara mesajul, ramane adunat misterul orelor de atelier in care artistul a framantat, a dat viata si a slefuit creatia, un mister si el venit de fapt mai de departe, din chiar povestea- destin a formarii insusi artistului. Iar cand intr-o expozitie se aduna doua povesti- destin, doua mistere, doua maiestrii artistice, privilegiul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Digi | RCS & RDS, lider pe piața operatorilor de televiziune prin cablu, dar și pe segmentul de servicii de internet fix, participa la Angajatori de Top cu o oferta de peste 300 de locuri de munca vacante pentru domeniile: vanzari, divizia de telefonie mobila, IT, logistica, dezvoltare rețea și mentenanța,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei. Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti,…

- Expozitia, al carei curator este Valentina Drutu, sef al Muzeului de Arta, va fi prezentata de criticul de arta Maria Bilasevschi. Artista este nascuta in Bucuresti, pe 15 septembrie 1942, fiind absolventa a Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza" si a Institutului „Nicolae Grigorescu" din Bucuresti.…

- In primele cinci zile ale acestei luni, la Constanța a avut loc cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectura la care au participat 60 de elevi (cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani) din cinci țari: Qatar, Ucraina, Republica Moldova, Cipru și Romania. Din lotul țarii noastre au facut parte…

- Peste 82.000 de locuitori din Bucuresti au plecat in ultimii cinci ani in strainatate, Capitala fiind zona care a pierdut cei mai multi locuitori prin emigratie in perioada 2012-2016, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. In total, municipiul…

- Opera și viața pictorului Alexandru Iacubovici, o mare personalitate brașoveana din lumea artelor viziuale, care s-a stins din viața la inceputul acestui an, vor fi evocate printr-o expoziție in memoriam, organizata de Asociația Culturala Artessentia din Brașov. Expoziția, intitulata „Epitaf – Alexandru…

- Mihaela Mihai, una dintre marile cantarețe ale Romaniei, a avut o reacție foarte urata din cauza unui antibiotic pe care l-a folosit. Binecunoscuta cantareața Mihaela Mihai a povestit ce a pațit din cauza unui antibiotic pe care l-a luat pentru a scapa de tuse și dureri in piept. „AMOXICILINA Atb –…

- Scumpirile locuințelor incep sa se tempereze, pe fondul diminuarii cererii din partea potențialilor cumparatori și a scaderii volumului de tranzacții, arata o analiza realizata de portalul Imobiliare.ro. Potrivit analizei citate, în al doilea trimestru din 2018, prețurile solicitate pentru…