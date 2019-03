Intr-o epoca in care totul se dematerializeaza, caseta audio revine in forta Desi i se preconiza aceeasi soarta ca si cea a casetelor VHS sau cabinei telefonice, caseta audio este din nou produsa in masa de un IMM din apropiere de Mont-Saint-Michel (vestul Frantei), care le exporta in aproximativ 30 de tari.



Incepand din 2017, mai multi profesionisti din domeniul sunetului au inceput sa sune la poarta firmei Mulann din Avranches, regiunea Normandia, specializata in productia de benzi magnetice. Motivul: stocurile mondiale de banda pentru casete se imputineaza. Confruntate cu CD-urile si apoi cu streaming-ul, casetele audio ('K7') au cunoscut un declin dupa care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

