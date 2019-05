Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat, luni, in legatura cu riscul aparitiei unui conflict neintentionat intre SUA si Iran ca urmare a disputei referitoare la acordul nuclear iranian, transmit Reuters si AFP. ''Suntem extrem de ingrijorati de riscul unui conflict izbucnit accidental,…

- Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.Principala prioritate pentru cele 29 de state membre…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a subliniat luni sentimentul de responsabilitate al Berlinului în urma preluarii președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus ca a fost "în inima" ONU, relateaza DPA, potrivit Mediafax."Vrem…

- Heiko Maas (foto), ministrul german de Externe, a declarat miercuri ca UE ar trebui sa taie finantarea si sa impuna sanctiuni in cazul statelor membre ce incalca principii europene fundamentale, precum existenta unui sistem de justitie independent. Statele enumerate la acest capitol de catre oficialul…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca fondurile si sa impuna sanctiuni tarilor membre care adopta legi nationale ce contravin principiilor de baza ale Uniunii Europene, precum un sistem judiciar independent si libertatea presei.

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Scenariul unui Brexit fara acord se apropie, a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce parlamentarii britanici au respins Acordul de retragere imbunatatit, negociat cu UE de premierul Theresa May, informeaza dpa. "Ca sa o spunem clar: cu aceasta decizie, ne apropiem din ce in…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a fost blocat vineri in Mali din cauza unei defectiuni survenite la avionul sau, inca un incident din seria neagra cu care se confrunta flota guvernamentala, relateaza...