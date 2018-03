Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o comuna din Timiș va fi pusa in functiune o baza de agrement de toata frumusetea, cu strand, teren de sport, restaurant... The post Strand de toata frumusețea, intr-o comuna din Timiș! Este gata si va fi deschis din sezonul cald appeared first on Renasterea banateana .

- In precedentul episod al serialului in care va prezentam ilegalitațile petrecute de ani in șir la... The post O comuna din Timiș a ramas fara canalizare din cauza primarului appeared first on Renasterea banateana .

- Intr-o comuna de langa Timisoara, bugetul local pe 2018 va finanța o serie de obiective care vin sa completeze ceea ce s-a facut pana acum... The post O comuna de langa Timisoara va deveni mult mai atragatoare pentru cei care-si doresc o casa appeared first on Renasterea banateana .

- Cu 311 autorizații emise anul trecut, comuna timișeana se claseaza printre unitațile teritoriale cele mai dinamice din județ in acest domeniu. The post Intr-o comuna timișeana „nebunia” dezvoltarii rezidențiale abia a inceput appeared first on Renasterea banateana .

- Peste o suta de obiective se afla in planul administrației locale lugojene pentru acest an. Valoarea acestora se ridica la 113 milioane de lei. The post Va fi construit un nou pod rutier peste Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Stilul dictatorial al multor primari din Timiș nu mai este, de multa vreme, o noutate. Din cand in cand, cate o victima a abuzurilor unor astfel de șefi... The post Primar din Timis, invins de un fost subaltern appeared first on Renasterea banateana .

- Unii sunt nostalgici dupa vremurile de altadata, alții doar dupa copilaria petrecuta printre cai. In aceasta ultima categorie poate fi lesne incadrat viceprimarul... The post Viceprimar din Timis, nostalgic dupa cai appeared first on Renasterea banateana .

- Serialul dezvaluirilor publicate in exclusivitate de "Renașterea banațeana" pe tema ilegalitaților comise de administrația din... The post Culmea nepotismului! Fiica, fiul și nora unui primar din Timis, angajați simultan la primarie appeared first on Renasterea banateana .

- Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara. "Nu exista saptamana ca sa nu vina cineva pentru a se interesa de un teren pentru casa", spune... The post Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Amenințari de tip mafiot intr-o comuna din Timis! (AUDIO) appeared first on Renasterea banateana .

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Tensiuni intr-o comuna din Timiș: primarul se zbate sa ingroape adevarul, iar un consilier local face amenințari de tip mafiot (AUDIO) appeared…

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia – Filiala Unirea, Primaria și Consiliul Local Unirea au deschis in localitate un serviciu de asistența sociala pentru persoanele varstnice. Așezamantul social „Acoperamantul Maicii Domnului” are o capacitate de 30 locuri și ofera servicii permanente de cazare,…

- Apicultorii și-ar putea muta stupii de albine intr-o comuna timiseana, unde administrația locala dorește impadurirea cu salcami a unei suprafețe de teren. The post O comuna timiseana ar putea deveni Raiul apicultorilor appeared first on Renasterea banateana .

- Sute de șoferi au fost sancționați, dupa ce polițiștii rutieriști au organizat o razie in județul Timiș, in weekend-ul trecut. Oamenii legii au organizat... The post Razie pe șoselele din județul Timiș. Sute de soferi au fost sanctionati appeared first on Renasterea banateana .

- Cea mai mica și saraca administrație locala din județul Timiș, cu doar 306 locuitori, la mijlocul anului trecut, raspandiți in cinci sate aparținatoare... The post Ce se intampla in cea mai mica si saraca comuna din județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Localnicii din cele șase sate care formeaza comuna Varadia de Mureș sunt revoltați ca administrația locala ii obliga sa plateasca o taxa pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de catre primar. Cei care s-au prezentat in ultima vreme la casieria Primariei pentru plata taxelor și impozitelor…

- Aflat in apropierea studiorilor cinematografice de la Hollywood, orașul Beverly Hills este cunoscut pentru gradinile aranjate, strazile ingrijite ... The post Intr-o comuna timiseana, aproape ca-n… Beverly Hills appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, acuza serviciile din subordinea Primariei ca nu gestioneaza corect banii publici, astfel ca s-a ajuns in situatia sa fie achitate facturi pentru lucrari fictive care se regasesc doar pe hartie nu si in teren.

- Nici pasarea nu va mai trece necontrolata pe la Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021! Primaria infiinteaza cateva comitete si comitii care ar ... The post Lui Nicolae Robu i s-au revelat zece porunci referitoare la cultura Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Școlile și gradinițele dintr-o comuna timișeana au primit zilele trecute peste 350 de piese de mobilier din Danemarca, pentru a inlocui vechile banci, scaune, catedre ... The post Unitațile de invațamant dintr-o comuna timișeana, dotate cu mobilier din Danemarca appeared first on Renasterea banateana…

- Bugetele proprii ale comunelor de obicei permit doar finanțarea unor lucrari de mai mica anvergura, cum sunt trotuarele, care sunt, de altfel, mai peste tot ... The post Va veni și vremea altor investiții, intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa aproape zece ani de litigii, o comuna timișeana ajunge, in fine, sa traga foloase banesti de pe urma maririi suprafetei sale administrative. The post Dupa zece ani de litigii, o comuna timișeana iși marește teritoriul appeared first on Renasterea banateana .

- Performanta pentru o comuna de langa Timisoara. Sportivii de la Seishi Budo - Mosnita Noua, o sectie deschisa in luna ianuarie cu stilurile... The post Performanta pentru o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs, vineri, in localitatea Iosifalau, comuna Topolovatu Mare. Accidentul s-a produs intre un microbuz The post Accident grav in judetul Timis. Zece persoane au fost implicate appeared first on Renasterea banateana .

- O moara din județul Timiș funcționeaza aproape fara intrerupere, de peste 70 de ani. A fost construita in 1946, iar de atunci fluxul tehnologic nu s-a schimbat. Pentru ridicarea morii din Saravale, lemnul a fost adus de la munte cu pluta pe Mureș. Singura modificare la cladire este adaugarea unei magazii…

- Virozele și pneumoniile continua sa bage oamenii in spital in județul nostru. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, numai saptamana trecuta, aproape 90 de persoane au fost internate din cauza afecțiunilor de sezon. Reprezentanții instituției susțin ca, in perioada 22-28 ianuarie, medicii…

- Peste 7.000 de straini au fost preluați de politistii Serviciului pentru imigrari al judetului Timiș anul trecut, in vederea asigurarii sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei. Dintre aceștia, 4.000 au fost din state terte și 3.136 de cetateni ai Uniunii Europene, Serbiei și Moldovei. Printre principalele…

- Prefectul Eduard-Andrei Popica, președintele CJ – Dumitru Buzatu, Ionel Turc și primarița Mona Bujor Ionel Turc, președintele Fundației Spurgeon Vaslui, și-a mai implinit un vis, acela de a da viața unui așezamant pentru persoanele de varsta a treia. La Valea Siliștei, comuna Solești, funcționeaza acum…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- In cea mai vestica localitate din Romania, timpul parca a stat in loc. „Investitorii nu vin pentru ca nu avem punct de trecere a frontierei”, ne-a spus Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche. Pana in 2012, administratia locala a facuta numeroase demersuri pentru deschiderea unui punct de trecere,…

- Criteriul de baza dupa care se adjudeca licitatiile publice este pretul cel mai mic, dar uneori firmele exagereaza prin ofertele derizorii pe care le avanseaza, iar in astfel de cazuri treaba poate iesi rau. S-a intamplat si in cazul unui drum de pe raza comunei Ciacova, a carui executie a contractat-o…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a alocat și în acest an 120.000 de lei pentru a plati masa echipajelor SMURD care acționeaza în municipiu. Aceasta suma va susține activitatea personalului de urgența prin acordarea a doua mese pe zi (prânz si cina),…

- O comuna aflata la o distanța de doar 18 kilometri de municipiul Timișoara, adica in zona periurbana a acestuia, și-a dezvoltat doua noi zone rezidențiale, una in nord-est, alta in nord-vest. Intre ele se afla deocamdata o porțiune de pașune intinsa pe cateva hectare. In aceste cartiere noi, infrastructura…

- Astazi, in Biserica Ortodoxa din comuna aradeana Savarsin a fost oficiat un parastas special in memoria Regelui Mihai I. Membrii Familie Regale nu au fost prezenți la eveniment. Peste o suta pe persoane, locuitori din Savarsin au participat astazi la Biserica Ortodoxa din comuna la o slujba de pomenire…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) preia de la fermieri cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul masurii privitoare la plațile privind bunastarea animalelor. Sunt așteptați la agenție atat…

- Dezvoltarea satelor și creșterea calitații vieții in mediul rural reprezinta o prioritate pentru orice comunitate. Pentru aceasta, se elaboreaza strategii, dar și programe care au in vedere crearea unor condiții moderne de trai și pastrarea specificului fiecarei localitați. Un exemplu in acest sens…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de 33 de ani, despre faptul ca autoturismul proprietate personala, i-ar…

- Consiliul Local al Comunei Pișchia a aprobat, in ultima sa ședința din 2017, inființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale in toate satele componente ale unitații teritoriale (reședința, Bencecu de Jos, Murani, Bencecu de Sus și Salciua Noua). Conform datelor puse la dispoziție de primarie,…

- Primarul Francisc Boldea pare ca și-a adus aminte de vremurile cand era profesor la ”Bredi” și striga catalogul. El cere sa fie sancționați absenții nemotivați de la ședința extraordinara de Consiliu, ultima din anul trecut, in care s-a discutat soarta caii de acces in Cartierul Militari. ”In 28 decembrie…

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- Primaria comunei Dumitrești organizeaza la inceput de 2018 tradiționalul bal popular care are loc an de an in satul Lastuni. Sunt așteptate seara, pe 1 ianuarie, la petrecerea de Sfantul Vasile, peste 300 de persoane. Se va canta, dansa și totul va fi foarte bine organizat incat toți…

- S.C. AUTOVIC COMPANY SRL a semnat un contract de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, prin care iși va dezvolta activitatea. Proiectul ,,DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. AUTOVIC COMPANY S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, finanțat prin Regio – Program Operațional Regional 2014-2020,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- Circa 60% din cantitatea livrata, adica 12.000 din cele 22.000 de gigacalorii furnizate de producatorul Electrocentrale, s-a dus in neant. Pentru asta bugetul municipiului Galati plateste 2,5 milioane de lei. Pierderile din reteaua de termoficare ar putea ajunge pe toata iarna la peste 18-20 de milioane…

- O comuna din Timis va avea, la anul, toate drumurile asfaltate. Edilul-sef al acesteia spune ca este o unitate administrativa cu „venituri proprii care conteaza”. Primarul comunei Voiteg, Tudor Marinescu, se refera la faptul ca aceasta are economie, adica in perimetrul ei funcționeaza mai multe firme…

- In ultima vreme, s-a lansat idea construirii unor constructii de tip container, care sa suplineasca lipsa spatiilor din invatamant. Se sustine ca aceste obiective sunt usor de realizat, se ridica in timp scurt si au marele avantaj ca ar asigura desfasurarea orelor de curs doar in cursul diminetii, fara…

- Ca sa ajungi in randul satelor europene nu e de ajuns sa te afli pe Batranul Continent, ci trebuie sa ai, pe langa drumuri asfaltate, și un minim de utilitați. Prin acest minim se ințelege mai ales existența sistemului de alimentare cu apa și a rețelei de canalizare, dotata cu stație de epurare. Comuna…