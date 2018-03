Intotero: Trebuie să convingem 10 milioane de români de peste graniţă că România nu i-a uitat Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita ca Romania nu i-a uitat si astfel sa-i ajutam sa nu uite Romania si trebuie sa gasim caile prin care acesti romani sa continue sa fie conectati la realitatile noastre si, mai ales, implicati in dezvoltarea societatii romanesti", a spus Intotero, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Pentru a elabora și aplica politica statului roman in ceea ce privește drepturile romanilor plecați din țara, in anul 2017 a fost inființat Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) și a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitatilor istorice in vederea sustinerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea tarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In acest context,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitaților istorice in vederea susținerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea țarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritațile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…

- Orașul Targu Ocna a gazduit, luni, Consiliul Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), la care au participat Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, și Adrian Ionuț Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. In cadrul acestei intalniri a avut loc…

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- In data de 22 februarie, o delegație a Congresului Romanilor din Serbia, care include mai multe asociații romanești, a efectuat o vizita de lucru la sediul Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (IEH), instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.…

- "Ati vazut probabil acest val de declaratii de unire cu Romania din partea comunelor din Republica Moldova. Astazi avem o noua declaratie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulata "Basarabia si Timocul".Primarii, prezenti la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaratia…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. "Apararea…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- Pentru deputatul PSD, Claudia Gilia, Diaspora si etnicii romani din afara granitelor au fost o preocupare continua de cand a fost desemnata sa faca parte din Comisia parlamentara pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii.Saptamana trecuta a avut loc o dezbatere cu foarte multe rezultate…

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe rezultate alaturi de conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Diaspora și etnicii romani din afara granițelor au fost o preocupare continua de cand am fost…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, solicita Guvernului, prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, modificarea legislatiei in vigoare si acordarea de burse identitare pentru toti elevii romani din Ucraina si debirocratizarea…

- Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernauți a devenit neincapatoare pentru sutele de romani din regiune care au venit sa se bucure de muzica tradiționala romaneasca. Pe scena au urcat artiști renumiți din Țara, dar și din Bucovina. Elena Merișoreanu, Gabriel Dorobanțu, Adriana Trandafir,…

- Pe data de 27 ianuarie, Mizilul a devenit capitala culturala a epigramiștilor și autorilor de poezie. Toate drumurile romanilor talentați din Țara, din Republica Moldova, comunitațile istorice și diaspora s-au intersectat la Mizil in cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- "Aplicarea politicilor destinate romanilor de pretutindeni se va face in noul cadru legislativ oferit de actualizarea, in 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana de a studia in…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) lanseaza Ghidul Beneficiarului 2018, in conformitate cu modificarile aduse, la propunerea instituției, cadrului legislativ care reglementeaza modalitațile de sprijinire a romanilor din afara granițelor, precum și luand in considerare sugestiile primite…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis joi AGERPRES. …

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Emergența pe piața a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a starnit atat valuri de incurajare și suport fața de noua administrație guvernamentala, dar și neincredere, avand in vedere personalul restras al noii instituții și aria foarte larga de activitate. Nu puține au fost vocile…

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Fondul de rezerva al Guvernului a ramas fara fonduri dupa ce bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si cel al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) au primit cat trei milioane de lei, prin amendamente, insa ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca acolo vor fi alocate…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic si…

- Potrivit proiectului de buget, pentru 2018, Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni i-a fost alocat un buget de 25,4 milioane de lei (majorare cu 44,6% fata de 2017). Acest buget va fi suplimentat cu 3 milioane de lei, sursa de finantare fiind Fondul de rezerva al Guvernului.Amendamentul…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu acuza ca acest lucru s-a facut fara dezbaterea amendamentelor depuse la Comisia pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii a Camerei Deputaților și la Comisia pentru romanii de pretutindeni a Senatului. [citeste si] Deputatul PMP Constantin…

- Ambasada României în Republica Moldova anunța ca Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) deruleaza un proiect inovativ intitulat „Revista Comunitaților Românești", un produs editorial care își propune sprijinirea mediului asociativ românesc…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera si cunoaste Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanti isi doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este doar unul de laborator,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera și cunoaște Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanți iși doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este…

- Google prezinta lista celor mai populare video-uri de pe YouTube in Romania in 2017: de la „viralele” creatorilor de continut pe YouTube si pana la cele mai urmarite videoclipuri muzicale.

- Google a publicat lista celor mai populare video-uri de pe YouTube in Romania in 2017: de la "viralele" creatorilor de continut pe YouTube si pana la cele mai urmarite videoclipuri muzicale. Listele YouTube Rewind cuprind video-uri incarcate in 2017 si sunt create pe baza vizualizarilor din Romania,…

- Google prezinta lista celor mai populare video-uri de pe YouTube in Romania in 2017: de la „viralele” creatorilor de conținut pe YouTube și pana la cele mai urmarite videoclipuri muzicale. Indiferent de tipul de conținut, vedeta incontestabila a acestui an este „Despacito”. Atat in varianta originala,…

- Germania: Incendiu intr-o cladire in care locuiau romani Foto: MAE. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a contactat de urgența misiunea permanenta a României de la Berlin și Consulatul General de la Bonn pentru informații legate de incendiul din Bergkamen (Germania) și…