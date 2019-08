Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a pledat vineri pentru respectarea cetatenilor romani aflati in Germania, subliniind ca o intreaga comunitate de aproximativ 800.000 de romani nu poate fi catalogata pentru anumite cazuri razlete.

"Au existat incidente in Germania in zona Leipzig. Cu surprindere si ingrijorare am aflat aceasta veste, avand in vedere ca in Germania avem aproximativ 850.000 de romani - ma refer la originari, dar ma refer si la cei care au mers in ultimii ani sa isi gaseasca un loc de munca si sunt foarte bine integrati. Avem o comunitate…