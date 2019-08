Întorşi din şomaj tehnic Dupa o luna de somaj tehnic, angajatii CFR Marfa Tg-Jiu au fost rechemati la serviciu. Reluarea livrarilor de carbune pe rutele Rovinari - Arad si Seciuri - Cernele de la inceputul lunii august, i-a readus la munca pe cei 20 de muncitori care la ice... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

