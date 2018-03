Interzisi: Directorii Primariei Baia Mare nu mai au voie la sedintele Consiliului Local

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta actrita Cameron Diaz, in varsta de 45 de ani, "se retrage din actorie" pentru a se concentra pe viata sa privata, alaturi de sotul ei, Benji Madden, in varsta de 39 de ani, informeaza Daily Mail.

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare o noua lege care vizeaza desfasurarea operatiunilor cu precursori de explozivi de catre operatorii economici, obligatiile si responsabilitatile acestora. Anuntul a fost facut de Politia Romana.

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Vremea se va menține calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe, de scurta durata, ziua in regiunile estice, sud-estice și centrale, iar seara și noaptea in cele nordice.

- Anunțul a fost facut de primarul Horia Tiseanu la ședința Consiliului Local in cadrul careia a fost aprobat bugetul pentru 2018. Cand a venit vorba despre investițiile de la Casa de Cultura, primarul a afirmat ca "ori aloci o suma mare, ori nu aloci deloc, pentru ca nu poți sa cumperi jumatate din numarul…

- Directorul Directiei pentru Dezvoltare Publica din cadrul Primariei Baia Mare, Vasile Barbul, si-a dat demisia. Anuntul a fost facut chiar pe profilul de Facebook, Barbul afirmand ca a incheiat un capitol important din viata sa. “Am incheiat azi un capitol important din viata mea, am fost implicat in…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice Mercedes-Benz, pentru a face fata cererii in crestere, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza…

- Potrivit unei avertizari postate pe pagina oficiala de internet a Administratiei Nationale de Meteorologie incepand cu ora 03.00 a zilei de astazi, este Cod Portocaliu in care fenomenele vizate vor fi temperaturile foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua, iar zonele afectate vor fi Moldova, estul…

- Insulele Baleare, unde se gasesc destinații turistice populare precum Ibiza și Palma de Mallorca, a amendat serviciul de inchirieri Airbnb pentru promovarea unor locuințe care nu indeplinesc reglementarile adoptate de autoritați in 2017, scrie Reuters. Turismul furnizeaza 11% din Produsul Intern Brut…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- In urma unei investitii de circa 650.000 de lei, care va fi efectuata din bugetul local, Primaria Targu Mures va construi in acest an primul observator astronomic din istoria orasului, in cel mai inalt punct din oras, in zona de agrement Platoul Cornesti. Anuntul a fost facut, luni, de consilierul primarului…

- Luni la rand, administratia atat locala, cat si centrala nu a miscat niciun deget pentru rezolvarea situatiei incerte in care se afla Sala Sporturilor „Lascar Pana” si stadionul de atletism aflat in apropiere. Predate de catre Municipiu, in baza unei cereri a Ministerului Tineretului si Sportului, in…

- Papa Francisc a decis sa se retraga pentru urmatoarea perioada de la Vatican, urmand ca timpul sa și-l petreaca intre rugaciuni și meditație. Anunțul survine dupa ce noi scandaluri de pedofilie au acaparat instituția religioasa.

- Astazi, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 „Plați privind Bunastarea animalelor”, informeaza Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Astfel, in perioada 6-14 februarie s-au autorizat la plata un numar de 330 de fermieri cu suma totala de 94,9…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de euro, preluand o tendinta care s-a manifestat la nivel regional. Si celelalte valute importante au crescut comparativ cu leul. Principalul eveniment de ieri a fost decizia CA al BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 2 la 2,25% pe an. Este a doua…

- Autoritati publice locale, oameni de afaceri, fermieri si reprezentanti ai mass-media locale au fost prezenti astazi, 7.02.2018, la Caravana de informare, organizata de Asociatia “Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului- Buzau, care a avut loc, in sala Consiliului Local- Vadu Pasii.…

- Taxa clawback a fost in valoare de 23,45% in ultimul trimestru al anului 2017, mai mare cu aproximativ 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%, potrivit Asociatiei Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).…

- Sase persoane arestate la domiciliu au fost verificate inopinat, in acest weekend, de politistii bistriteni. Una dintre acestea, o femeie din Josenii Birgaului, nu a fost gasita la domiciliu, asa cum prevad obligatiile impuse de instanta, ci era plecata la… shoping. Drept urmare, oamenii legii au sesizat…

- Deputații se vor intruni saptamina viitoare in prima ședința a Parlamentului din sesiunea se primavara, informeaza Noi.md. Anunțul a fost facut astazi de spicherul Andrian Candu, care va convoca saptamina viitoare Biroul permanent și va propune data primei ședințe plenare. Tot astazi, Candu a precizat…

- Consilierii locali dejeni sunt convocați azi la o ședința de indata, una in care se va dezbate și despagubirea persoanelor juridice care au investit sume de bani in construcția blocului V03 din Dej, ajuns acum o ruina.

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, scrie NEWS.RO.…

- Luna viitoare, judetul Maramures va avea inca un Cetatean de Onoare. Este vorba despre Alexandru Surdu, in prezent vicepresedintele Academiei Romane. Anuntul a fost facut miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean. Academicianul s-a nascut in 24 februarie 1938 la Brasov si ar…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei…

- CS Minaur Baia Mare are doi noi membri in Consiliul de Administratie. Este vorba despre Vasile Viman si Adi Popovici, ambii fosti handbalisti la Minaur. Acestia au fost votati in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local, desfasurata marti, 30 ianuarie. Practic, cei doi vor fi reprezentantii Consiliului…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Consilierii locali din Alba Iulia au fost dotați cu tablete de ultima generatie și vor primi de acum dosarele de sedinta in format electronic. Masura a fost luata pentru reducerea consumului de hartie si pentru protejarea naturii. Primarul Mircea Hava i-a ironizat pe consilieri spunandu-le ca trebuie…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- SALARII DODOLOATE BOIERI LA STAT… Incepand cu 1 ianuarie 2018 salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale din primaria Vaslui si institutiile din subordine, inclusiv Politia Locala, se majoreaza cu 20% fata de luna decembrie 2017. Masura ar trebui, spune conducerea primariei, sa acopere…

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- 89 de obiective culturale din judetul Maramures vor primi finantare in acest an de la Guvernul Romaniei, in urma proiectelor depuse de Consiliul Judetean si primariile din judet. In total, este vorba de aproximativ 5 milioane de lei. Anuntul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Anuntul oficial a fost facut in cadrul sedintei Consiliului Local de marti, 23 ianuarie, ocazie cu care secretarul municipiului, Petre Rosu, a fost felicitat, in numele consilierilor, al functionarilor Primariei, dar si al tuturor giurgiuvenilor, de primarul Nicolae Barbu: “Vreau sa va felicit pentru…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la rampa cu un nou atac dur, de aceasta data chiar la adresa colegei sale, deputata Oana Florea. Social-democratul sustine ca in legea comisiilor de ancheta, anuntata de Florea recent, s-a "strecurat" un paragraf care i-a starnit revolta. Este vorba, mai exact, de faptul…

- Ultima consultare a administrației locale pe marginea bugetului Sucevei pe 2018, care a avut loc joi dimineața, la care au fost convocați reprezentanții celor patru partide politice din componența Consiliului Local, s-a desfașurat in lipsa aleșilor locali PSD. Consilierii locali ai acestui ...

- Semifinala Eurovision: salina ca varianta de criza pentru Cluj Turda este de fapt o locație de rezerva pentru semifinala Eurovision deoarece Primaria Cluj-Napoca a refuzat sa o organizeze, conform site-ului local Info Arieș. “Autoritațile locale au lasat sa se înțeleaga faptul ca organizarea…

- Miercuri, 3 ianuarie 2018, Primaria Orașului Panciu a deschis anul fiscal 2018. Astfel, contribuabilii - persoane fizice și persoane juridice - iși pot plati taxele și impozitele aferente acestui an. Primarul Iulian Nica precizeaza ca 2018 nu aduce majorari la taxele și impozitele…

- Consilierii locali au aprobat in cadrul sedintei ordinare de joi proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. 15 consilieri au votat "pentru", sase au fost impotriva, iar doi consilieri s-au abtinut. Primarul Decebal Fagadau a declarat la finalul…

- Taxele si impozitele datorate de baimareni catre Bugetul local nu se vor majora in anul 2018. Anuntul ca taxele si impozitele nu vor suferi modificari a fost facut de Catalin Chgereches in sedinta de Consiliu Local de joi, 21 decembrie. „Taxele si impozitele pentru anul 2018, in Munciipiul Baia Mare,…

- O suma impresionanta de bani vine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru comunitatea din Valea Chioarului. Este vorba despre aproximativ 20 de milioane de lei obținuți de administrația locala, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, pentru obiective…

- Mijlocasul Jason Puncheon, capitan al echipei Crystal Palace, a fost retinut, in noaptea de sambata spre duminica, pentru ca s-a aflat in posesia unei arme intr-un club de noapte, informeaza Daily Mail. Fotbalistul englez, surprins de politie in timp ce avea la el o "arma ofensiva", dupa…

- Foarte bun prieten cu Messi, cu care a impartit vestiarul la FC Barcelona, Neymar l-a nominalizat pe un alt brazilian, Ronaldinho, in momentul in care a vorbit despre cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Plecat de la Barcelona pentru a iesi din conul de umbra al lui Messi,…

- FC Voluntari – Sepsi, de la 17:00, live score pe ProSport Echipele probabile: FC Voluntari: Balauru - Filipov, I. Balaur, M. Popescu, Vl. Olteanu - Sanmartean, C. Lazar - Parcalabu, L. Marinescu, Ivanovici - Ad. Balan Sepsi OSK: Niczuly - Dumbrava, I. Ursu, C. Dima, Grecu - Petrovikj,…

- Catalin Golofca si-a reziliat luni dimineata contractul cu FCSB iar din luna ianuarie se va alatura echipei antrenate de Costel Enache. Mijlocasul va fi detinut in totalitate de echipa din Botosani, insa oficialii clubului cauta o solutie pentru ca Gigi Becali sa-si recupereze cei 400 000 de euro. …

- Facebook va difuza mai multe videoclipuri pe paginile utilizatorilor sai si va incepe sa testeze spoturi publicitare automatizate ce vor fi difuzate in debutul unora dintre aceste fisiere video, au anuntat joi reprezentantii companiei americane, cu scopul de a atrage mai multe agentii de publicitate…

- Primaria Comunei Seimeni, judetul Constanta, organizeaza concurs in perioada 09.01.2018 11.01.2018, pentru ocuparea functiei contractuale vacante din cadrul Serviciului Public Apa Seimeni, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Seimeni.Serviciul Public…

- Liderii Uniunii Europene (UE) au dat joi unda verde prelungirii, cu sase luni, a sanctiunilor economice împotriva Rusiei, pentru implicarea acesteia în conflictul ucrainean, transmit AFP si dpa, citându-l pe presedintele Consiliului European,