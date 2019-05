INTERZIS NOSTALGICILOR PDL-ISTI Cei care tanjesc dupa vremurile cand PDL(actualul PNL usor cosmetizat) diminua salariile cu 25%, inchidea spitalele si-i invita pe medici sa plece din tara, marea tva-ul si arunca oamenii in somaj sunt rugati sa nu urmareasca acest material.Aici, in conferinta de presa saptamanala, domnul Ioan Lazar-presedintele ALDE Alba ne prezinta cateva din realizarile guvernarii ALDE-PSD (in ordine alfabetica)Banii furati au fost restituiti, slariile medicilor au crescut , subventiile din agricultura chiar se dau, se fac investitii in lucrurii serioase si nu in telegondole care leaga un sat parasit de altul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

