Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca adunarile publice trebuie declarate in prealabil, atunci cand urmeaza sa se desfasoare in piete ori pe cai publice sau in alte locuri din vecinatatea sediilor sau imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Magistratii Inaltei…

- Orice adunare publica trebuie declarata prealabil daca aceasta se desfasoara pe drumuri publice, in piete sau in apropierea institutiilor, fie ele publice sau private, a decis luni Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), admitand un recurs in interesul legii. Asociatia Evolutie in Institutie…

- „Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 prima teza din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, cu referire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca orice persoana prezenta la un miting in fata unei cladiri publice si care nu a anuntat in prealabil prezenta la protest poate fi sanctionata. „Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta,…

- Este decizia pe care magistrații de la ICCJ au luat-o astazi Toate mitingurile și adunarile publice trebuie declarate - este decizia pe care magistrații de la ICCJ au luat-o astazi. Decizia vine dupa ce ICCJ a fost sesizata de Curtea de Apel din București. ICCJ a decis ca exista obligatia de declarare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, luni, un recurs in interesul legii si a stabilit ca exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice atunci cand acestea se desfasoara in piete ori pe caile publice – drum public, parte carosabila si trotuar – sau in locuri situate in…

- Organizatorii unui protest au obligatia sa declare autoritatilor adunarea publica, atunci cand urmeaza sa se desfasoare in piete ori pe caile publice sau in alte locuri situate in imediata vecinatate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Decizia a fost…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis luni un recurs in interesul legii si a stabilit ca exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice atunci cand acestea se desfasoara in piete ori pe caile publice - drum public, parte carosabila si trotuar - sau in locuri situate in imediata…