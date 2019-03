Stiri pe aceeasi tema

- Parinții care iși trimit copiii la școala nevaccinați risca amenzi drastice, potrivit unei legi ce a fost implementata de curand, in Italia, dupa ce autoritațile s-au confruntat cu un numar mare de cazuri de rujeola.

- Autoritațile susin ca nu vor mai permite accesul copiilor nevaccinați in gradinițe, scrie ziarul La Repubblica. Copiii cu varste de pana la șase ani risca sa fie opriți la inscrierea la gradinița, in cazul in care parinții nu fac dovada ca aceștia au fost vaccinați. De altfel, din 10 martie,…

- Gradinița devine obligatorie de la anul. De anul viitor, parintii vor fi obligati sa-si inscrie copiii la gradinita, in grupa mare. Este una din principalele prevederi ale proiectului de modificare a Legii Educatiei adoptat luni, 11 martie, de Senat. Din 2023, si copiii de 4 ani vor fi inscrisi in mod…

- Autoritatile din Romania trebuie sa faca mai mult pentru mediul de afaceri, pentru ca nu e de ajuns ca, din atatia atasati economici romani peste hotare, doar cativa sa-si faca treaba, a declarat, joi, Eugen Terteleac, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei in Italia (CCIRO Italia).…

- Una dintre cele mai populare destinatii turistice din Italia, regiunea Cinque Terre, interzice slapii. Autoritatile au decis ca acestia nu au ce cauta pe cararile din zona, care sunt destul de dificil de parcurs. Cine se va incumeta sa se plimbe astfel incaltat risca o amenda de la 50 la 2.500 de euro.…

- Patinatorul Emil Imre e singurul medaliat roman in istoria de 26 ani a Festivalului Olimpic al Tineretului European! Acesta a caștigat in 2013, la Brașov, medalia de aur pe distanța de 1.000 de metri la short-track și argintul in proba de 500 de metri. Fara sa primeasca niciun ajutor financiar de la…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Romania, a murit calcat de tren, seara trecuta, la Rimini. Anchetatorii s-au gandit din start la varianta sinuciderii, deoarece accidentul n-a avut loc la peron, ci puțin mai departe. In mod normal, barbatul n-ar fi avut ce sa caute acolo. El n-a lasat niciun bilet…

- Parintii copiilor cu dizabilitati, din sapte tari membre UE, solicita Comisiei Europene o lege pentru educatia incluziva a minorilor cu nevoi speciale, precizand ca nu exista nicio normativa privind educatia acestor persoane. Lege ar urma sa fie votata de cetatenii Uniunii Europene, potrivit Mediafax.Parintii…