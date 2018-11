„INTERZIS Jandarmeriei să defileze de 1 Decembrie“. Protest anunţat de ultraşi! Suporterii anunta ca evenimentul este organizat de revista Ultra in colaborare cu ”Poetul din peluza”. ”In fiecare an, de 1 Decembrie, jandarmii isi sterg bastoanele manjite cu sangele cetatenilor romani pe care i-au lovit in timpul anului. De Ziua Nationala a Romaniei, aceste scursuri ale societatii isi lustruiesc bocancii murdari de rahatul propriu in care calca zilnic. Pe 1 Decembrie, acestor analfabeti luati de la camp li se dau niste uniforme noi, pozand in aparatori ai legii. Incepand cu acest an, s-a terminat distractia pentru aceste sugative ale bugetului statului. Un buget asigurat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

