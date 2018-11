Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Ștefan Mușoiu are mania fotografiatului. De la Tudorel Toader și pana la Ahmed Abdulla Al Matrooshi, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite, toata lumea e prezenta pe pagina sa de Facebook. Noua ne-a atras insa atenția aceasta fotografie, in care domnia sa apare alaturi de renegatul Gabi Ionașcu,…

- Deputatul independent Remus Borza analizeaza discursul președintelui Klaus Iohannis in plenul Parlamentului de la Strasbourg. Deputatul independent crede ca președintele Iohannis a avut un mesaj corect pentru europarlamentari. ”Un discurs bun, dar rostit intr-o sala goala”, spune Borza.

- Ministrul Justiției Tudorel Toader anunța ca astazi a avut o intrevedere cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor și respinge informațiile vehiculate in presa legate de plecarea sa din funcția de ministru.„Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor ! Contrar…

- „In urma cu doua luni, cand a avut loc procesul de selecție pentru funcția de procuror-șef al DNA, am spus ca propunerea ministrului Tudorel Toader va fi o femeie. Acesta a ales sa o nominalizeze pe Adina Florea, trimisa recent la plimbare de sectia pentru Procurori a CSM printr-un aviz negativ.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța duminica pe Facebook ca a votat la referendum și comenteaza ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot. „Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul ca...

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța duminica pe Facebook ca a votat la referendum și comenteaza ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot.„Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul ca implicațiile acestui moment depașesc cu mult tema in sine. Cine nu traiește la epiderma…

- Dacian Cioloș continua sa atace Guvernul Dancila in loc sa vina cu soluții concrete pentru a rezolva criza pestei porcine. DCNews i-a solicitat pe rețeaua sociala cea mai utilizata de acesta, expunerea unui plan de masuri, insa DCNews nu a primit niciun raspuns de la fostul premier. ''Se pare…

- Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie a transmis, joi seara, ca „protesteaza cu fermitate”, fata de faptul ca Darius Valcov a postat pe Facebook fisa medicala a unui pacient, dar si fata de folosirea termenului „sandilau”, ”o afirmatie profund stigmatizanta si care are repercusiuni multidimensionale”.…