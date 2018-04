Stiri pe aceeasi tema

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, a estimat ca integrarea refugiatilor musulmani sau proveniti din alte culturi este imposibila, el sustinandu-si afirmatia cu exemplul esecului integrarii rromilor. "De 60 de ani traim impreuna cu rromii si nici pana in ziua de…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita la Varsovia pe 9 aprilie, a indicat joi seara, pentru AFP, purtatoarea de cuvant a guvernului polonez. "Vizita sa este continuarea unui dialog impartial si bazat pe fapte intre guvernul polonez si Comisia Europeana", a declarat…

- Uniunea a primit imbunatațirile propuse de PiS și așteapta urmatoarele. PiS iși da seama ca pot fi necesare și alte concesii. Discuțiile din culise in aceasta problema dureaza de cateva saptamani. „A avut loc o intalnire a lui Adam Bielan, trimisul președintelui Jaroslaw Kaczynski, cu Martin Selmayr…

- Concesiile privind reformele judiciare pregatite de partidul de guvernamant din Polonia au ca scop sa transmita Comisiei Europene ca este posibil un compromis cu Varsovia, dar vor mentine cea mai importanta parte a schimbarilor, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.…

- A opta editie nationala a Marșului pentru viața are loc sambata, 24 martie 2018, in peste 100 de orase din Romania, cu mesajul "O lume pentru viața". In Bucuresti, adunarea participanților se face la ora 11.00, in Parcul Unirii. La ora 12.00 se pleaca pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.…

- Polonezii care au devenit victime ale nazistilor pe vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei despagubiri individuale de pana la 440 de miliarde de euro in total, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful Comisiei parlamentare responsabile de stabilirea reparatiilor de razboi…

- Comisia Europeanp a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie. In perioada urmatoare, executivul comunitar ar putea cere statelor membre ale UE sa ''constate existenta unui risc clar de incalcare grava'' a statului de drept in Polonia.

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Autoritatea rusa de reglementare in domeniul comunicatiilor a anuntat, marti, ca va interzice aplicatia de mesagerie Telegram din aprilie daca firma care o administreaza nu le va oferi serviciilor de securitate codurile pentru decriptare, informeaza cotidianul Financial Times.

- Un studiu realizat de IPSOS la comanda Huawei și intitulat „Relații inteligente“ scoate in evidența un fapt deja bine știut: oamenii iși adora telefoanele mobile. Astfel, fiind puși in situația in care sa aleaga intre smartphone și televizor, oameni de peste tot din lume au optat pentru dispozitivul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Astfel a calificat opozitia adoptarea, de catre deputatii partidului conservator Dreptate si Justitie (PiS) o lege care deschide calea degradarii a numerosi militari comunisti, chiar si postum. Legea il tinteste in particular pe ultimul lider al regimului comunist polonez, generalul Wojciech Jaruzelski,…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale, chestiunea…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Jurnalistii de la The Economist fac o radiografie a liderilor Europei care nu pot ocupa functii de conducere din cauza problemelor penale, dar care sunt la putere prin intermediul oamenilor lor de incredere. Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Polonia nu a implementat legislatia Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului, a stabilit joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ), relateaza DPA potrivit News.ro . Comisia Europeana a deferit Polonia in fata celei mai inalte jurisdictii europene in decembrie 2015, din cauza depasirii zilnice a…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul tarilor…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- "In pofida tuturor presiunilor, santajelor si ultimatumurilor, nici Ungaria si nici Polonia nu vor primi nici un singur imigrant ilegal", a subliniat joi, la Varsovia, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa discutiile avute cu ministrul polonez de interne, Joachim Brudzinski, potrivit MTI…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Polonia, tara care depinde de grupul rus Gazprom pentru doua treimi din necesarul sau de gaze naturale, a facut din diversificarea livrarilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care sa ii ofere accesul la gazul norvegian, dupa ce in 2016 a finalizat un terminal pentru importul de gaze…

- Comisarul european pe Justitie a trecut prin momente grele inainte sa ajuga in inalta functie pe care o detine in prezent. Vera Jourova a fost arestata pentru coruptie, insa, ulterior, ea a fost achitata, dupa ce a fost gasita nevinovata. Perioada petrecuta dupa gratii a lasat cicatrici adanci in viata…

- Europarlamentarul polonez Ryszard Czarnecki a fost demis miercuri din functia de vicepresedinte al Parlamentului European, dupa ce a insultat o colega, comparand-o cu o colaborationista nazista, relateaza France Presse. Cu 447 de voturi pentru si 196 impotriva, deputatii europeni, reuniti in sesiune…

- "Sau luptam sa ne cucerim pozitia, sau nu o vom avea. Pe ochi frumosi sau in calitate de colegi nu ne va da nimeni nimic", spune Jaroslaw Kaczynski despre relatiile Poloniei cu UE intr-un intervi pentru "Gazeta Polska", citat de Rador. Kaczynski, omul care controleaza cu mana forte majoritatea parlamentara…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte de a se trece la masuri mai drastice, sustine publicatia EUObserver . Jurnalistii, care citeaza surse de la Bruxelles, spun ca Romania ar putea intra in aceeasi categorie cu Polonia, tara impotriva careia a fost declansat mecanismul…

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times.

- Proteste in problema schimbarii prevederilor privind avortul au loc in multe orase din Polonia. Manifestatiile sunt un raspuns la respingerea in Seim a proiectului "Sa salvam femeile 2017", potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.pl.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Decizia a fost adoptata miercuri seara, dupa o luna de negocieri cu TVN24 si organizatii mass-media, a declarat presedintele KRRiT, Witold Kolodziejski, pentru cotidianul Rzeczpospolita.El a anuntat de asemenea elaborarea, in cooperare cu reprezentanti ai mass-media, a unui cod de conduita…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Guvernul Poloniei ar putea scoate țara din Uniunea Europeana daca se va ajunge in situația in care Varșovia da Uniunii Europene mai mulți bani decit primește. Acuzația a fost lansata de catre președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk. Oficialul crede ca partidul conservator ,,Lege și…

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…