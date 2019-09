Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu…

- * Seful Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui, Gigel Crudu, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca insamantarea culturilor de toamna este intarziata din cauza lipsei precipitatiilor din ultima perioada. * Cercetatorii Statiunii legumicole Buzau au reusit in acest an reabilitarea…

- Potrivit cercetatorului Costel Vanatoru, membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, peste 60 la suta sunt soiuri de tomate romanesti. 'Au fost colectate seminte de la gradinari din Dambovita, Olt, Cluj si din alte zone ale tarii si au fost reabilitate peste 1.500 de soiuri…

- In urma apariției in spațiul public a unor informații privind ”dispariția” unor suprafețe impadurite in Romania, pentru corecta informare a publicului, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari. Suprafața fondului forestier național a crescut, conform datelor independente…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, scrie Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare bugetara european, 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, transmite Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul…

- ”Sunt preocupat extrem de problemele pe care le au fermierii, cum este și cazul acum pentru tomate, pentru legume. Am spus și o repet și fac un apel catre fermieri sa aiba incredere in cuvantul ministrului ca nu putem merge in continuare fara sa ne organizam. Ar trebui sa ne organizam in cooperative…

- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri a fost modificata de Parlamentul Romaniei. Prin acest proiect a fost extinsa la 180 de zile perioada in care zilierii pot presta servicii in domeniile silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol,…