- Scriitorul francez Eric-Emmanuel Schmitt vine, de la ora 13.00, la Adevarul Live, pentru a vorbi despre „Copilul lui Noe”cartea sa care a fost transpusa pe scena de regizoarea Chris Simion-Mercurian, spectacol selectionat in cadrul Festivalului National de Teatru.

- Interviurile FNT continua astazi, de la ora 12.00, cu invitatii Liviu Pintileasa, Silviu Debu, Dan Radulescu, care au participat la atelierul Cehov-Purcarete, realizat in vara la Sinaia. De asemenea, Liviu Pintileasa si Silviu Debu joaca in „Pescarusul“, pus in scena de Andrei Serban, spectacol care…

- „Adevarul“ continua seria de interviuri de la „Adevarul Live“ , de la ora 13.00, cu invitatii Alexandru Darie si Serban Pavlu, care vor vorbi despre premiera spectacolului „Coriolanus“ de William Shakeaspeare din cadrul Festivalului National de Teatru (19-29 octombrie).

- „Adevarul“ continua astazi, de la ora 13.00, seria de interviuri de la Adevarul Live (15 - 30 octombrie) cu invitatul Felix Alexa, care are selectionate, in cadrul Festivalului National de Teatru (19-29 octombrie), doua spectacole „Orchestra Titanic“ si „Scufita rosie“.

- Regizorul Alexandru Darie vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre spectacolul sau, „Coriolanus”, o ampla productie teatrala care va avea premiera pe 25 octombrie, de la ora 18.00, la Sala „Toma Caragiu” a Teatrului Bulandra din Capitala. Binecunoscutul actor Marius Manole joaca, in cadrul…

- De la ora 13.00, vin, la Adevarul Live, actrita Catalina Balalau si regizorul Alexandru Mazgareanu pentru a vorbi despre spectacolul „Mama, mi-am pierdut mana”, montat la Teatrul Tineretului Piatra-Neamt. Balalau joaca, de asemenea, si in „Wolfgang”, unul dintre cele patru spectacole din FNT regizate…

- „Adevarul“ prezinta pentru a cincea oara Festivalul National de Teatru. De luni, 15 octombrie, pana pe 30 octombrie, in studioul Adevarul Live vor poposi personalitati de prim rang ale teatrului romanesc. Radu Afrim, regizorul cu cele mai multe spectacole selectionate in cadrul FNT 2018, deschide astazi,…

