Interviuri live: Legenda lui Topal, cel care a dat numele satului, o cetate unica, identitate, istorie si obiceiuri de la Topalu (documente + galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, la Constanta a avut loc Festivalul de Arta Culinara Turceasca, "Bucataria turceasca imbogateste spatiul multicultural dobrogeanldquo;. Evenimentul, aflat la a XIII a editie, a fost organizat de Uniunea Democrata Turca din Romania, prin intermediul Comisiei de femei, si s a desfasurat la Terasa…

- Manastirea Dervent a fost, sambata, gazda simpozionului "Clerici din Dobrogea in perioada 1916 1919", organizat de Arhiepiscopia Tomisului Departamentul Cultural Patrimoniu, Manastirea Dervent, Asociatia Nationala Cultul Eroilor "Regina Marialdquo;, filiala judeteana Constanta, si Asociatia Casa Marii…

- Cum s a dezvoltat comuna Valu lui Traian din judetul Constanta in ultimii 100 de ani si care sunt perspectivele pentru urmatorul deceniu aflam marti, 16 octombrie 2018, ora 14.00, pe https: www.facebook.com ziuaconstanta , de la primarul localitatii, Florin Mitroi. Acest proiect al cotidianului ZIUA…

- Adrian V. Radulescu, ctitor si om politic. Consilierii judeteni constanteni au avut ocazia, la initiativa ZIUA de Constanta, sa l regaseasca sau sa il cunoasca mai bine pe omul care a scris istorie pentru Dobrogea. Astfel, pe 13 octombrie, culorile politice au fost lasate deoparte, iar consilieri judeteni…

- Cum s a dezvoltat comuna Lumina din judetul Constanta in ultimii 100 de ani si care sunt perspectivele pentru urmatorul deceniu aflam marti, 2 octombrie 2018, ora 14.00, pe https: www.facebook.com ziuaconstanta . de la primarul localitatii, Ioan Roman. Acest proiect al cotidianului ZIUA DE Constanta,…

- Dobrogea, tinutul unic dintre Dunare si mare, a fermecat intotdeauna calatorul, l a imbiat cu peisaje dintre cele mai spectaculoase, cu pitorescul asezarilor in care, de veacuri, oameni dintre cei mai diferiti ca etnie au invatat isi construiasca existenta, impletindu si obiceiurile si respectandu si…

- Cum s a dezvoltat comuna Cumpana in ultimii 100 de ani si care sunt perspectivele pentru urmatorul secol am aflat ieri de la primarul localitatii, Mariana Gaju, la "Interviuri live". Intalnirea cu sefa administratiei locale a comunei Cumpana poate fi urmarita si in format video, aici: Acest proiect…

- Cum s a dezvoltat orasul Navodari in ultimii 100 de ani si care sunt perspectivele pentru urmatorul deceniu am aflat ieri de la primarul urbei, Florin Chelaru la "Interviuri live". Intalnirea cu edilul sef al Navodariului poate fi urmarita si in format video, aici: Acest proiect al cotidianului ZIUA…