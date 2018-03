Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Andreea Pora critica in termeni extrem de duri, intr-un editorial pentru Revista 22, interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Mai exact, Pora se refera la episodul in care Sebastian Ghița ii arata doar lui Cristoiu poza cu Kovesi.„Daca nu exista, Cristoiu trebuia…

- Interviul cu Sebastian Ghița realizat de Ion Cristoiu pentru Evz a starnit reacții, mai ales dupa ce Ghița a vorbit despre o fotografie- pe care a anunțat ca o va arata- alaturi de șefa DNA. Dan Andronic, cel care a vazut fotografia prezentata de Sebastian Ghița spune ca imaginea ar fi de fapt un stop-cadru…

- „Mizeria puturoasa nu se va numi niciodata jurnalism”, susține jurnalista Sorina Matei intr-o postare pe Facebook, care critica in termeni extremi de duri interviul acordat de Sebastian Ghița lui Ion Cristoiu. Jurnalista susține ca „ținta unica” a acestui interviu, care este „un deal, sub forma unei…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat joi, intr-un interviu MEDIAFAX, ca interviul lui Sebastian Ghita, prezentat miercuri de Evenimentul Zilei, arata mai mult ca o "rafuiala intre gasti", deoarece fostul parlamentar incearca sa spuna doar anumite lucruri, nu tot adevarul."Din punct de vedere…

- Dezvaluirile fostului deputat fugar, Sebastian Ghita, i-au pus pe jar pe parlamentari. Acestia au luat pozitie imediat dupa episodul doi al interviului video realizat de Ion Cristoiu, la Belgrad. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda,…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a produs un adevarat haos in lumea politica, dar si in justitie. Jurnalistul ofera acum detalii incendiare despre celebra poza pe care Ghita ar avea-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, Cristoiu…

- Președintele comisiei de cultura și mass-media din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care a invitat-o pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a interviului cu Sebastian Ghița, aflat in Serbia.

- Un interviu realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghița in Serbia a ajuns sa fie preluat simultan de patru televiziuni: trei de știri plus televiziunea naționala. Toate in același timp. Dupa difuzarea interviului, președintele Comisiei de cultura, Gigel Știrbu, a declarat ca i-a trimis directorului…

- Deputatul USR Iulian Bulai, membru in comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, a declarat joi ca i-a cerut presedintelui comisiei, Gigel Stirbu, audierea sefei TVR, Doina Gradea, cu privire la difuzarea interviului cu Sebastian Ghita, motivand ca „TVR nu trebuie sa se transforme in portavoce pentru…

- Remus Borza a vorbit, joi, in emisiunea ”Borza Analytica”, despre interviul difuzat cu Sebastian Ghița. Deputatul independent s-a referit la greșeala fundamentala a Laurei Codruța Kovesi și momentul rupturii de Sebastian Ghița.

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Primul episod al serialului EVZ care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița a fost preluat de principalele posturi de stiri din Romania, dar si de postul national. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezenta la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni - Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, România TV

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan critica decizia televiziunii publice de a prelua în direct interviul cu fugarul Sebastian Ghița, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu și transmis simultan pe mai multe televiziuni comerciale.

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- In primul interviu cu Sebastian Ghița, fostul deputat PSD a facut referiri și la inregistrarile trimise in plic in țara , spunand ca a vrut sa atraga atenția asupra lucrurilor care i se intampla și ca nu știa daca il va calca sau nu o mașina. In interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu și difuzat…

- Sebastian Ghita a facut dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul exploziv a fost realizat in Serbia, acolo unde Sebastian…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- In 20 decembrie 2016, adica in urma cu peste un an, opinia publica din Romania era starnita de o veste de tip breaking news data de toate televiziunile de stiri. Sebastian Ghita, fost deputat, fost membru al Comisiei de control a SRI, proprietar de televiziune, om de afaceri de top, a fugit din tara.

- Sebastian Ghița urmeaza sa faca dezvaluiri care vor completa tabloul celor spuse inainte de a pleca in Serbia, in casetele publicate in respectiva perioada de Romania TV. Interviul i-a fost acordat jurnalistului Ion Cristoiu și va fi difuzat in aceasta seara la ora 21:00. Principalele…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, pe atunci sef al SRI. "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai…

- Fostul premier raspunde acuzațiilor formulate de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o noapte cu George Maior si cu altii” "Dragnea mincinosul s-a…

- Liberalul Viorel Catarama a declarat ca va solicita conducerii PNL sa fie exclusi din partid presedintele Comisiei de numarare a voturilor de la Consiliul National PNL, dar si un membru al forului, dupa ce 100 de voturi care i-au fost acordate au ajuns la Ludovic Orban. "Vazand care este situatia,…

- Sebastian Ghița a acordat un interviu, la Belgrad, jurnalistilor romani care au mers sa stea de vorba cu omul de afaceri in tara in care acesta se afla de mai bine de un an. Interviul filmat are patru ore și va aparea zilele urmatoare. De aceasta data, Ghita a facut dezvaluiri-bomba pentru…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedinte al Comisiei de cultura, acuza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ca a devenit "o institutie de partid", care are "antecedente in a albi premieri PSD", facand referire la decizia luata in cazul fostului premier Mihai Tudose.

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Interviul oferit de Andreea Marin la "Vorbeste Lumea" a inceput cu cateva replici spumoase, dupa ce fostul ei coleg de la "Surprize, surprize" a intrebat-o daca se retrage la o manastire. Toate astea, pentru ca vedeta a venit imbracata intr-o rochie neagra mulata si lunga pana aproape de glezne. Eleganta…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta.

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- 11 din 23 de membre ale conducerii Organizatiei de femei a PNL Slatina, in frunte cu presedintele Elena Iotu, au trecut la ALDE. ”Am ales ALDE pentru ca, in judetul Olt, a devenit singura sansa pentru existenta liberalismului”, a spus Iotu.

- Preotul Constantin Corneliu Luca, cel care pastoreste Centrul Filantropic „Vasile cel Mare” din Valea Putnei, camin de batran ce functioneaza ilegal de mai bine de sase ani de zile, este membru al Comisiei pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului din cadrul Autoritatii…

- Un atac extreme de dur la adresa fostului premier Victor Ponta a fost lansat de Codrin Stefanescu, acesta din urma avand convingerea ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu i-ar fi soptit la ureche fostul lider PSD sa faca acest lucru. “L-am avut pe dracu\'…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- Interviul a fost inregistrat in septembrie, cand au avut loc jocurile Invictus din Toronto (23 - 30 septembrie).Intr-un clip de promovare a emisiunii care a fost difuzat duminica, pe platforma online Twitter, Harry ii spune lui Obama ca interviul difuzat la radio va avea 20 de minute, iar…