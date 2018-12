Interviul Craciunului cu Maria Andreea: „E foarte greu sa am un Craciun perfect, pentru ca mereu va exista cineva care nu este langa mine.”

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica a susținut o conferința de presa incendiara dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-2, cel mai probabil ultimul sau meci in postura de antrenor al FCSB-ului. Tehnicianul roș-albaștrilor l-a mitraliat pe Gigi Becali in mai multe randuri, lasand de ințeles ca multe probleme de la echipa i se…

- 1. Ce inseamna pentru tine sarbatorile de iarna? Inseamna bucuria si caldura sufletului pe care o ai atunci cand stai cu familia si cei dragi.2. Exista un “Scrooge” la tine in familie? Nu exista, toti iubim sarbatorile de iarna si abia asteptam venirea Craciunului.3. Cum ai descrie Craciunul perfect?Craciunul…

- Cumpara cadoul perfect de Sarbatori! Haine și incalțaminte la preț de producator și reduceri speciale, la Targul de la Casa Carții din Pitești. Producatori romani va așteapta cu cele mai bune prețuri la incalțaminte de piele, haine de blana, paltoane, dar și tricotaje și lenjerie de corp. Nu ratați…

- Cumpara cadoul perfect de Sfantul Andrei! Haine și incalțaminte la preț de producator și reduceri speciale, la Targul de la Casa Carții din Pitești. Producatori romani va așteapta cu cele mai bune prețuri la incalțaminte de piele, haine de blana, paltoane, dar și tricotaje și lenjerie de corp. Nu ratați…

- DupE ce www.spynews.ro a aflat cE Irina Lepa este insErcinatE xi a confirmat, vedeta a venit in platoul emisiunii "REi Da Buni" xi a vorbit atat despre sarcinE, despre dorintele pe care le are acum, dar xi despre Denisa REducu, care ii era prietenE.

- In aplauzele a mii de oameni, Ilie Balaci a fost inmormantat alaturi de tatal sau, in urma cu doar cateva minute. Au fost momente incarcate de durere la Craiova, unde familia, prietenii si suporterii si-au luat ramas bun de la legenda fotbalului romanesc.

- Ies la iveala informații incendiare! Rasturnare spectaculoasa in scandalul care a explodat in perioada in care s-a organizat Referendumul pentru familie!S-a aflat adevarul despre scandalul care a revoltat romanii in plin Referendum pentru familie. Citește AICI ce RASTURNARE a avut loc in SCANDALUL…