Interviul Craciunului cu Edward Sanda: “Cred in magia Craciunului.” 1. Ce inseamna pentru tine sarbatorile de iarna? Inseamna bucuria si caldura sufletului pe care o ai atunci cand stai cu familia si cei dragi.2. Exista un “Scrooge” la tine in familie? Nu exista, toti iubim sarbatorile de iarna si abia asteptam venirea Craciunului.3. Cum ai descrie Craciunul perfect?Craciunul perfect a fost, este si va fi intotdeauna alaturi de familie!4. Ai mers vreodata la colindat? Daca da, povesteste o amintire cu care ai ramas, iar daca nu, spune ce te-a oprit sa faci asta. Mergeam cam in fiecare an pana pe la varsta de 16 ani. Odata am mers cu 3 prieteni sa colindam in cartier… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Final de an agitat pentru angajații Primariei Șcheia. Aceștora li s-a dat alarma vineri, 21 decembrie, la ora 5 dimineața, prin serviciul de urgența, fiind chemați la munca de conducerea instituției pentru a li se prezenta planul de masuri pentru sarbatorile de iarna și pentru intervențiile in caz de…

- Sarbatorile de iarna vor fi mai frumoase pentru o familie nevoiasa din satul Lozova, raionul Straseni. In cadrul unei actiuni de caritate, o mama care creste de una singura sase copii a primit dulciuri, jucarii, rechizite cativa brazi artificiali si 21 de mii de lei.

- Intr-un oras si asa aglomerat, dar care in perioada Sarbatorilor devine, parca, si mai greu de strabatut, din cauza numarului mare de masini aflate in trafic, metroul ramane o alternativa pentru multi locuitori ai Capitalei. Cu cateva zile inainte de Craciun, compania care asigura transportul in comun…

- De doua zile, HeyNews.ro te tine la curent cu ce planuri au vedetele pentru Sarbatorile de iarna care se apropie cu pasi repezi. Am inceput cu Celia , iar acum continuam cu Silvia Popescu, castigatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, care ne-a povestit ce a insemnat pentru ea anul care tocmai se incheie,…

- Toți cei care nu au reușit sa acceada in Marea Finala Te cunosc de undeva au dovedit ca au fost concurenți de mare valoare, iar Alin Gheorghișan și Silvia Dumitrescu au aratat o efervescența ieșita din comun, așa cum trebuie sa fie doi oameni, care așteapta sa vina Sarbatorile de Iarna

- Romanii sunt primii la nivel european care se indatoreaza pentru cumparaturile din decembrie, in contextul in care ocupa locul 5 in UE in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, cu un procentaj de aproximativ 52% din totalul populatiei. “Finalul de an este una dintre cele mai…

- In comuna Balabanesti, Criuleni, ieri, a avut loc o explozie groaznica, produsa de nerespectarea unor reguli simple de exploatare a sobei. In urma acestei tragedii, doi minori au ajuns la spital in stare grava.

- Deși provine dintr-o familie foarte saraca din județul Bacau, Mihaela Parlac a reușit sa-și cladeasca un viitor in Italia, țara in care a strans primii bani ca ingrijitoare de batranii pentru a-și ajuta cei opt frați ramași in țara. A plecat, fara sa știe limba italiana, dar, cu multa ambiție, a razbit,…