Pentru a adera la zona euro este nevoie de un grad de robustete economica, iar un test pentru toti cei care decid in societatea romaneasca este initierea unor corectii in politica macroeconomica in 2020, fie el un an electoral, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. In context, acesta a precizat ca ar fi grozav sa se termine cu promisiuni desarte, care sa creeze alte asteptari ale cetatenilor ce nu pot fi onorate. Daianu a semnalat ca rectificarea are loc in conditiile in care bugetul public consolidat este teribil de incordat, aceasta incordare…