La 41 de ani, Alexandru Vakulovski este un scriitor care reușește sa fascineze cititorii cu felul in care așțerne cuvintele pe hartie. Criticat uneori pentru limbajul sau obscen, fara perdea, Alexandru Vakulovski patrunde in inimile tinerilor și aduce un aer proaspat in literatura contemporana. S-a numarat anul acesta printre invitatii de seama ai Festivalului International de Literatura si Traduceri, FILIT, de la Iasi și i-a acordat un interviu colegei noastre, Andreea Daraban. *** Andreea Daraban: Alexandru Vakulovski, poet, prozator, publicist, blogger, eseist, critic literar, traducator.…