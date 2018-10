Stiri pe aceeasi tema

- In lagatura cu desfașurarea lucrarilor de reparație, de astazi, 04.10.2018 pina la data de 08.10.2018, in perioada orelor 08:00 – 21:00, se suspenda traficul transportului rutier pe N.Dimo 38 pina la str.Cartușa 93 și str.Caucazului 128 pina pe str.N.Dimo 38, or.Durlești.

- Circulatia va fi închisa de marti pâna în 4 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul Bucuresti – Constanta, între Lehliu – Gara si Drajna, judetul Calarasi, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este ingreunata pe Autostrada A1 pe sensul Bucuresti – Pitesti, din cauza lucrarilor de inlocuire a glisierei de la kilometrul 12 si de colectare a nisipului din zona mediana de la kilometrul 102. Traficul…

- Traficul rutier se desfasoara cu restrictii, miercuri dimineata, pe Autostrada A1 Sibiu – Orastie, în zona Centurii municipiului Sibiu, si pe A2 Bucuresti – Constanta, zona Fundulea, deoarece în aceste zone se fac reparatii la

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, incepand cu ora 19,30, cu ocazia meciului de fotbal ce va avea loc pe Arena Nationala dintre echipele FCSB si Hajduk Split.

- La un an de la intalnirea de la Bucuresti, am revazut-o in Malibu, acolo unde locuieste impreuna cu Mr. Pink. Iata ce spune despre noua ei viata de peste Ocean, relatia cu fiul lui Mr. Pink si care sunt planurile ei cu Irina, fiica sa si a lui Irinel Columbeanu.

- Traficul rutier din București se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Strada Armeneasca, intre Bulevardul Carol si Strada Arcului, fiind deviat prin Strada Spatarului si Strada Arcului, dar si pe Strada Rafael Sanzio, intre Strada Armeneasca si Strada Spatarului, in intervalul orar 10.00 - 22.00.

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, intre orele 22,00 - 22,30, pe doua tronsoane de pe Calea Victoriei si bd. Regina Elisabeta, pentru buna desfasurare a Festivalului "B-Fit in The...