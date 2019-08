Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut noi declarații, la Antena 3. Daniela Dinca a susținut ca marti a aflat ca pe o avocata din oficiu o cheama Cristina Firica, adica nora unui...

- Informatii de ultim moment despre Gheorghe Dinca. Criminalul din Caracal a fost dus, vineri dimineata, in casa ororilor, asa cum a fost numit domiciliul sau, pentru noi investigatii, potrivit Antena 3.

- Verificari in mai multe locații din Caracal, la ora transmiterii știrii! Polițiștii au primit un mesaj in care cineva anunța ca Alexandra ar fi in viața și sechestrata in podul unei case. Antena 3 informeaza ca pontul primit de polițiști este de la o vrajitoare.O localnica a spus ca a primit…

- Imagini exclusiv obținute de Observator il arata pe Gheorghe DInca in ziua crimei. Barbatul de 66 de ani a fost filmat atat inainte, cat și dupa ce a ucis-o pe Alexandra. Iata filmul zilei teribile, surprins de camerele de supraveghere.

- Au aparut imagini cu Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, dupa ce acesta a rapit-o pe Alexandra, miercurea trecuta, si incearca sa scape de bijuteriile acesteia. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere joi dimineata, in jurul orei 8, adica la aproape 22 de ore dupa ce Gheorghe Dinca…

- Apar noi detalii despre crimele din Caracal. Gheorghe Dinca le furnizeaza in continuare informații polițiștilor despre faptele abominabile de care a fost capabil, iar ancheta este in desfașurare.

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a recunoscut ieri ca le-a ucis pe Alexandra și Mihaela Luiza, dupa mai multe ore petrecute in fața anchetatorilor. Acum barbatul va fi dus, din nou, la "casa ororilor" pentru recunostituirea omorurilor.