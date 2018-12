Stiri pe aceeasi tema

- "Partile Gratilor. Din povestirile unui politist de provincie", este cea de-a doua carte scrisa de fostul politist resitean Adi Nica. Tirajul de 1.000 de exemplare a fost epuizat inca de la lansare.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau va avea un procuror mai putin. Fostul prim procuror adjunct al unitatii Gabriela Vijiiac se pensioneaza. Cererea i-a fost aprobata de membrii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la inceputul acestei saptamani, iar decizia urmeaza sa-si…

- Noua lege a pensiilor aduce schimbari pentru anumite categorii sociale. Femeile care au crescut trei copii sunt cele avantajate. Printre cei care vor avea un avantaj real dupa modificarea legii pensiilor se numara femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și care au nascut trei…

- SE ai o siluetE spectaculoasE ca a lui Jennifer Lopez este posibil. Haylie Pomroy, nutri:ionista cantEre:ei "i a altor vedete precum Reese Witherspoon, a lansat cartea "Revolu:ia metabolicE", unde i"i dezvEluie regulile pentru a accelera metabolismul "i pentru a avea un corp ca cel al cantEre:ei.

- Casa Judeteana de Pensii Constanta mai primeste doar pana la data de 20 octombrie 2018 dovada continuarii studiilor din partea studentilor eligibili a primi pensie de urmas. Termenul este mai lung decat pentru liceenii de peste 16 ani, care erau obligati sa depuna adeverinta de scolarizare la inceputul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, in sedinta, noul proiect al Legii Pensiilor, documentul avand si avizul Consiliului Economic si Social, scrie Mediafax. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern in care a fost adoptat noul proiect al Legii Pensiilor, ca nicio pensie…

- „Cred ca am vazut la un magistrat de 50.000. Am vazut in presa. Pe registre, avem in plata la Casa Nationala de Pensii... cred ca cea mai mare pensie era undeva la 18.000. O persoana care lucrase in mediul privat, ca director de banca, ceva de genul acesta, si care era pe contributivitate", a spus marti…

- Proaspetii pensionari care considera ca nu li s-a valorificat intreaga vechime, fie ca nu s-a tinut cont de sporuri, acord global sau grupa de munca ori nu li s-au calculat toate perioadele de cotizare, au la dispozitie un timp foarte scurt pentru a contesta decizia de pensionare.