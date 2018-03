INTERVIU Seful conceptelor Renault, Janin Stephane: Directia este clara pro masini electrice si autonome, iar gandirea pro electric a depasit-o pe cea fosila

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- KIA a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina absolut noua si vorbim aici despre urmatoarea generatie Ceed, un model foarte popular pe piata europeana, care vine sa-si lase mai accentuat urma in segmentul din care face parte.

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- Surpriza neasteptata la Salonul Auto de la Geneva. Printre standurile marilor producatori am intalnit un exemplar Tesla Model 3, cel mai accesibil electromobil al companiei fondate de Elon Musk si unul sau poate cel mai ieftin de pe piata.

- Tendințele pieței auto: taxiuri robot, car-sharing, calatorii de transfer Parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 la 200 de milioane de autovehicule, iar cel din SUA, de la 270 la 212 milioane, pana in 2030, conform studiului “Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto”, realizat…

- Clientii E.ON din Danemarca primesc acasa o statie de incarcare pentru masini electrice si o rata fixa ​​de energie pentru a-si incarca vehiculul, in baza unu parteneriat dintre compania de energie si producatorul auto Nissan, program care va fi extins si in alte tari europene. …

- E.ON și Nissan au convenit, la Salonul Auto de la Geneva, asupra unui parteneriat strategic prin care isi propun sa valorifice experiența internaționala a ambelor companii atat in domeniul mobilitații electrice, cat și in distribuția și stocarea energiei electrice. Mai exact, cei doi parteneri urmaresc,…

- Premiera mondiala la standul companiei BMW de la Salonul Auto de la Geneva. Noul BMW Concept M8 Gran Coupe este un studiu care ofera o perspectiva de viitor asupra variantei celei mai atragatoare și exotice a noului BMW Seria 8.

- De cat timp se intampla sa vizitam saloane auto internationale, de atat timp observam de fiecare data unul si acelasi fenomen care iata ca nu a lipsit nici de la Salonul Auto de la Geneva din acest an.

- Incepand de joi, masini parca desprinse din visurile automobilistilor vor putea fi vazute la Salonul Auto de la Geneva, organizat la centrul Palexpo si deschis publicului intre 8 si 18 martie 2018.

- Municipalitatea resiteana a inaugurat, marti, 6 martie, prima statie electrica de alimentare auto din judet. De serviciile oferite prin intermediul ei se vor bucura pentru inceput, gratuit, putinii posesori de vehicule electrice, dar si taximetristii care-si cumpara astfel de masini. Taximetrele…

- Gen 2, cea de-a a doua generatie de monoposturi electrice, a fost prezentat oficial la Salonul Auto de la Geneva. Astfel, designul noului monopost este unul modern ce corespunde tendintelor actuale iar cea mai importanta schimbare de natura tehnica este legata de baterii.

- Astazi a inceput cea de-a 88-a ediție a expoziției auto de la Geneva, eveniment care pare sa devina cel mai important salon auto european. Organizatorii anunța nu mai puțin de 110 premiere mondiale și europene.

- Fiat a anunțat ca Salonul Auto de la Geneva din acest an va fi gazda pentru o noua ediție speciala a modelului 500. Versiunea Collezione vrea sa marcheze istoria și longevitatea micuțului model.

- Francezii vin la salonul auto de la Geneva cu Noul 508 un sedan agresiv si robust, si cu doua variante ale lui Rifter: unul pregatit sa se descurce in jungla urbana si unul pentru iesiri in natura.

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- FORMULA 1. Primul lucru care frapeaza la noul monopost sunt culorile, papaya si bleumarin, noul colorit fiind insa pe placul fanilor, care au avut aprecieri pozitive pe internet. In fapt, este un recursa la istorie, galben papaya fiind culoarea istorica a echipei, iar albastrul de pe eleroane este…

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- In perioada 23 26 ianuarie 2018, Primaria comunei Agigea a organizat un concurs de ocupare a functiei de Sef serviciu al Politiei Locale Agigea. In urma probelor sustinute candidatul care a fost declarat admis a fost Traian Bureta, pensionar MAI. Acesta a fost numit in functie la inceputul lunii februarie.…

- Grupul informatic american poarta aceste negocieri pentru a se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule electrice ar putea provoca lipsuri in aprovizionarea cu cobalt, informeaza Bloomberg,…

- Dupa lansarea modelelor 911 GT3 si 911 GT2 RS, Porsche prezinta cel de-al treilea GT sportiv de serie in mai putin de un an. Porsche va prezenta cel mai recent model construit in Weissach, la Salonul Auto de la Geneva - 911 GT3 RS.

- Masinile hibride si electrice second hand reprezinta achizitii mai sigure pe piata second hand, fata de masinile pe benzina sau diesel, deoarece aceste masini sunt neatragatoare pentru samsari, iar sansele de a da peste un automobil cu kilometri dati inapoi sau cu avarii mari in istoric sunt mici, reiese…

- Pentru aceia dintre noi care au crescut intr-o lume in care masinile electrice (EV) au existat doar in desenele animate sau in filmele SF, sa vezi un asemenea vehicul oprind langa tine, la semafor, este inca un lucru neobisnuit. Cu toate acestea, in fiecare zi apar in trafic sute de vehicule electrice,…

- Guvernul vrea sa inființeze aproximativ 1.000 de stații de incarcare/alimentare pentru mașinilor electrice și cele care utilizeaza gaz natural comprimat, la nivel național, printre care și la Satu Mare. Strategia Executivului se intinde pe o perioada de trei ani. Un plan al Guvernului arata ca, pana…

- Serviciile de car sharing ce folosesc vehicule electrice si autonome ar putea, in viitor, sa elimine dorinta clientilor de a-si conduce propriile masini in fiecare zi si, astfel, sa nu mai fie nevoie de productia in masa a acestora. Declaratia ii apartine lui Simon Humphries, noul sef de design de…

- In municipiul Suceava au fost puse in functiune 28 de statii de incarcare a masinilor electrice. Acestea au fost instalate in cadrul unui proiect al municipalitatii cofinantat din fonduri elvetiene, proiect in valoare de 1,07 milioane de lei. Statiile de incarcare pot fi folosite gratuit, timp de cinci…

- Proprietarii de masini electrice sau hibride din municipiul Suceava, dar si cei care sunt doar in tranzit prin oras au la dispoziție, incepand de ieri, o vasta rețea de stații de alimentare cu energie electrica, de unde pot alimenta gratuit, in urmatorii cinci ani.„Incepand de astazi, in ...

- Renault a anunțat ca va deschide primul Renault Electric Vehicle Experience Centre, un magazin de prezentare dedicat mașinilor electrice, pe data de 16 februarie intr-un mall din orașul suedez Stockholm.

- Șeful Mercedes-AMG, Tobias Moers, a declarat ca electrificarea este o direcție spre care tinde compania sa, intrucat aduce eficiența și performanța, iar mașinile electrice reprezinta cheia viitorului.

- Pregatirile pentru Salonul Auto de la Geneva sunt in toi si de acest lucru se ocupa si britanicii de la McLaren. Pentru ca ultimul model al marcii, noul Senna, urmeaza sa debuteze in fata publicului larg acolo, reprezentantii companiei au decis sa-i dezvaluie caracteristicile dinamice.

- Compania Hyundai va fi si in acest an activa in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Pe langa o posibila premiera europeana a noii generatii Veloster, avem deja confirmarea ca acolo va fi aratata publicului noua generatie a SUV-ului Santa Fe, dar si absolut neasteptat – varianta electrica a SUV-ului…

- Renault va lansa o noua versiune a electricei Zoe la Salonul Auto de la Geneva din luna martie, motorul mașinii urmand sa primeasca 16 cai putere in plus, potrivit unor surse citate de publicația Autocar.

- Coupe-ul hibrid Polestar 1 va fi trimis intr-un turneu in jurul lumii pentru “consolidarea brandului”, incepand cu Salonul Auto de la Geneva din luna martie și pana la apariția pe piața in 2019.

- La nivelul intregii Uniuni Europene (UE) au fost inmatriculate in 2017 852.933 automobile cu propulsie alternativa (AFV), cu 39,7% mai multe decat in 2016, reprezentand 5,7% din totalul automobilelor noi inmatriculate in UE anul trecut. Evident, cele mai multe masini cu propulsie alternativa au fost…

- Un accident rutier s-a produs pe DN 7. In urma impactului dintre doua masini, un tanar de 19 ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au ramas incarcerate, la sosirea medicilor, constatandu-se si decesul acestora. Din primele cercetari, vinovat de producerea accidentului este baiatul de 19 ani,…

- Hyundai și Kia pregatesc investiții de aproape 22 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea de tehnologii autonome și lansarea de noi modele electrice, in urmatorii 5 ani, potrivit autoritaților sud-coreene.

- Opel și-a anunțat absența de la Salonul Auto din Geneva, din luna martie, pe fondul presiunii facute de proprietarul PSA pentru reducerea costurilor, dar și pentru ca nu are mari noutați pregatite pentru acest an.

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Contractul a fost deja semnat, iar investitia va pune Targovistea pe harta oraselor eco. Valoarea aprobata pentru cele patru statii de incarcare a vehiculelelor electrice se ridica la suma de 630.000 lei.

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters, potrivit Libertatea.

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Andrei Vratskiy, fondatorul Tesla Club Rusia, unul dintre primii oameni din Rusia care si-a cumparat o Tesla Model S, a povestit intr-un interviu pentru revista Forbes despre neajunsurile unei astfel de masini, cat il costa intreținerea și ce s-a stricat in timp.

- BMW a anuntat vineri ca va construi un centru de testare cu piste de incercari in Cehia, pentru masini autonome, masini electrice si pentru testarea tehnologiilor de asistenta la condus. Centrul va fi in zona celebrei statiuni Karlovy Vary, nu departe de granita germana, iar locul a fost ales din peste…

- In urma testelor EurpNCAP, modelul de anul acesta al Daciei Duster a primit trei stele din cinci. Acest calificativ este similar cu cel acordat la testele efectuate cu prima generatie, adica trei stele din cinci posibile, scrie playtech.ro. Potrivit criteriilor de testare, noul model a primit…

- Fotocredit: BMW Romania BMW Romania a instalat doua noi stații de incarcare pentru mașinile electrice in parcarea subterana a complexului Baneasa Shopping City. Acestea pot furniza o putere maxima de incarcare de 11 kW prin intermediul unui conector Type 2, funcționand la curent alternativ. Colaborarea…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a declarat ca se simte ca un pompier și asta pentru ca ar descoperi în fiecare zi câte o bomba cu ceas. Edilul a facut aceasta afirmație luni, în cadrul ședinței saptamânale a…

- Producatorul chinez de vehicule electrice si baterii reincarcabile BYD a semnat un acord pentru deschiderea unei fabrici in Maroc, anul viitor. BYD va angaja 2.500 de muncitori pentru a produce in statul african vehicule, autobuze si camioane electrice, precum si baterii pentru masini de pasageri,…