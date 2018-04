Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o criza sociala si morala fara precedent, iar protejarea familiei, a mamei si a copilului, desi e prevazuta in Constitutie, este ignorata complet. O statistica socanta arata ca tara nostra ocupa locul al doilea in lume ca numar de avorturi, raportat la populatia actuala. Intrucat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca pentru Romania va fi important ca noul cadru bugetar al Uniunii Europene sa fie centrat pe interesele cetatenilor si sa aiba o abordare responsabila a modului in care sunt cheltuite resursele provenite din taxele si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca,…

- Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște drept legitima dorința exprimata de cetațenii din Republica Moldova prin care doresc unirea.De asemenea, Parlamentul Romaniei și-a exprimat deschiderea de a veni in intampinarea „oricarei manifestari organice de reunificare”.Presedintele Senatului,…

- Parlamentul Romaniei a adoptat luni, la finalul ședinței solemne dedicate celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, o declarație prin care "dorința acelor cetațeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor doua state" este considerata "pe deplin legitima" și in care se afirma ca "Romania…

- Protopopiatul Ortodox Lugoj organizeaza, in colaborare cu celelalte culte din municipiu și Asociația „Miracolul Vieții”, o manifestare civica in premiera la Lugoj: „Marșul pentru viața – 2018”. Evenimentul are ca scop apararea familiei creștine tradiționale și a darului vieții umane, considerate…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) atrage atenția ca, în cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a României, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului

- Risipa alimentara este o realitate demonstrata de cifre si experimentata de fiecare persoana în parte. Un raport al Uniunii Europene arata ca cele mai multe deseuri alimentare provin din gospodarii (53%), la care se adauga 19% din procesarea alimentelor si 12% din serviciile alimentare. Chiar…

- S-a lansat oficial apliactia clujeana ShareFood privind combaterea risipei alimentare Asociatia O Masa Calda a dezvoltat aplicatia ShareFood din dorinta de a crea o retea de donatori si beneficiari de hrana din cadrul unei comunitati, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare. Risipa…

- Risipa alimentara este o realitate demonstrata de cifre si experimentata de fiecare persoana in parte. Un raport al Uniunii Europene arata ca cele mai multe deseuri alimentare provin din gospodarii (53%), la care se adauga 19% din procesarea alimentelor si 12% din serviciile alimentare. Chiar daca Romania…

- Reprezentantii societatii civile din Iasi anunta continuarea protestelor fata de tergiversarea proiectului autostrazii Iasi-Targu Mures, urmand sa fie organizat un mars motorizat din Moldova catre Bucuresti. Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica,…

- Reuters: Liviu Dragnea este subiectul unei investigatii in Brazilia Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele Partidului Social-Democrat (PSD) si presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul României, Liviu Dragnea, este subiectul unei investigatii derulate în…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a spus presedintele Klaus Iohannis, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb. „Am discutat, desigur, si despre Kosovo. Kosovo este o tema care este complicata.…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile.Armata vrea sa angajeze si 400 de medici si 50 de…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Europarlamentarul brașovean Razvan Popa și-a inaugurat astazi biroul sau public, aflat la parterul blocului de pe strada Toamnei nr.7 „Brașovul este locul care, chiar și de pe o lista naționala, m-a trimis in cel mai inalt for euroerpean. Este normal, așadar, sa pastrez ca cea mai stransa legatura,…

- Ultimii ani au fost marcati de o crestere impresionanta si, totodata, alarmanta, a cazurilor de autism in intreaga lume. Si in Romania acest diagnostic schimba vietile a mii de familii, care se vad nevoite sa isi schimbe prioritatile, sa caute interventii, specialisti si ajutor pentru copilul lor. In…

- Manet Florin Marius, aflat in Spania, ne intreaba cum poate sa-i faca mamei sale, aflata in Romania, un card european de sanatate. Și alți cititori ne-au cerut detalii despre acest card. De aceea, prezentam, azi, cum obții cardul european de sanatate, țarile in care acesta este valabil și serviciile…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule președinte, asistati si dumneavoastra, alaturi de ceilalti aradeni, la adevarate „tiruri” verbale ale reprezentantilor PSD si PNL Arad pe seama bugetului Aradului. Cum vede, ca parte neutra, Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie situatia? Samuel Caba. Ce se vede: administratia…

- Prezentam scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis, prim ministrului Viorica Dancila si secretarului de Stat Gratiela Draghici, referitoare la prolematica egalitatii de gen. Scrisoarea este semnata de reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor non-guvernamentale de profil.…

- E oficial! Ora de vara a fost eliminata ieri, 13 februarie 2018, dupa o decizie a Parlamentului European. Povestea a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand Lituania a cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, din cauza ca schimbarea de doua ori pe an a ceasurilor i-ar pune in dificultate…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- O asociatie din Cluj cere Ministerului Educatiei inchiderea unor linii de studiu in limbi straine Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a întâlnit sâmbata cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, care se afla într-o vizita în capitala Republicii Moldova. Silvia Radu a salutat prezenta la Chisinau a primarului de Iași, apreciind…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles. Urmeaza sa primim…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- 'Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene', se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Intr-un comunicat comun, președintele și vicepreședintele Comisiei Europene iși exprima ingrijorarea cu privirea la situația din Romania și propunerile de modificare a legilor ujustiției de catre putere. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- INS: Romania detine 33% din numarul total de ferme dn UE România detine 33% din numarul total de ferme la nivelul Uniunii Europene, însa, din punct de vedere al suprafetei utilizate în agricultura, tara noastra se afla în spatele unor state precum Franta sau Spania.…

- Circa jumatate dintre cabinetele medicale din mediul rural timișean vor disparea odata cu aplicarea noii legislații privind standardele de caliate in vederea acreditarii, atrag atenția reprezentanții medicilor dentiști din Societatea Timiș de Medicina Familiei. Acest fapt va avea un impact major asupra…

- Liderii studenților din toata țara s-au intalnit la Timișoara, in perioada 4-7 ianuarie, la Adunarea Generala Extraordinara a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR). Pe langa sesiunile formale ale Adunarii Generale, liderii studenților doresc sa continue poziția adoptata…