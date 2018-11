Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, și Șantierul Naval 2 Mai SA preiau Daewoo Mangalia Heavy Industries SA si Daewoo Mangalia Human Resources Management SRL. Daewoo Mangalia Heavy Industries SA are ca principal obiect de activitate construcția,…

- Cel mai mare pod maritim din lume, care leaga Hong Kong, Macao și orașul Zhuhui, a fost inaugurat, marți, de președintele Chinei, Xi Jingping. Construcția a fost ridicata in 7 ani, timp in care a luat 18 vieți. Aceasta masoara 55 de kilometri și cuprinde un tunel de 6,7 kilometri. Vezi galeria foto…

- Opt tari membre ale NATO - SUA, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Estonia, Olanda, Polonia si Romania - participa la aceste manevre denumite 'Clear Sky 2018'. Citește articolul integral AICI > .

- Romania nu-si mai poate permite sa cheltuiasca miliarde de euro pe achizitii in domeniul apararii fara a beneficia de cooperare industriala, a declarat Serge Durand, seful operatiunilor Airbus in Romania, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- Armata rusa efectueaza cele mai ample manevre militare de la sfarsitul Uniunii Sovietice incoace. La exercitiu iau parte si militari chinezi. Cine sa fie inamicul si pentru ce tip de razboi se antreneaza rusii? La manevrele militare "Vostok-2018" (Est 2018), derulate in Siberia orientala si…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anuntat joi ca Boeing va livra marinei militare americane drone pentru alimentarea in zbor a avioanelor de lupta, informeaza AFP. Boeing a castigat, in detrimentul concurentilor General Atomics si Lockheed Martin, un contract in valoare de 805 milioane…

- Ucraina a decis sa mareasca prezența militara navala in Marea Azov, potrivit anuntului postat pe pagina de Facebook a Marinei ucrainene, care precizeaza ca este vorba despre creșterea gruparii navale și a unitatilor de artilerie de coasta. Potrivit comandantului marinei ucrainene, Igor Voroncenko, astfel…

- Olanda este una dintre țarile cu o densitate a populației foarte ridicata, iar in Amsterdam nu mai este loc pe uscat pentru construcția de locuințe. În 1997, autoritățile olandeze au venit cu ideea de a construi insule pe lacul Ijmeer, plan care ar fi trebuit să genereze apariția…