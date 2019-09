Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan) cu o singura medalie, argintul obtinut de Alina Vuc la cat. 50 kg. Ultimii trei reprezentanti ai tarii noastre, toti sportivi naturalizati, au pierdut sambata in primele tururi ale competitiei la lupte libere.…

- Sportiva Alina Vuc s-a calificat, marti, in finala categoriei 50 de kilograme, din cadrul Campionatelor Mondiale de lupte din Kazahstan, de la Nur-Sultan. Inca de ala accederea in semifinale, romanca si-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Vuc va lupta, miercuri, pentru…

- Sportiva romana Alian Vuc s-a calificat, marti, in finala cat. 50 kg, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), rezultat care i-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Emilia Alina Vuc, vicecampioana mondiala in 2017, la Paris, a trecut in preliminarii…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru Agerpres, ca obiectivul Romaniei la Campionatele Mondiale de lupte, programate in perioada 14-22 septembrie la Nur-Sultan (Kazahstan), este obtinerea unei medalii si

- Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, Irina Deleanu, a afirmat, joi, ca va fi foarte greu ca Romania sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, cu doua sportive, din prima etapa de calificare, la Campionatul Mondial care va avea loc in septembrie, la Baku.…