INTERVIU Premierul Palestinei: Organizarea alegerilor - singura soluţie pentru o reconciliere serioasă Organizarea alegerilor este "singura solutie pentru o reconciliere serioasa" intre palestinieni, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, premierul Mohammad Shtayyeh. "Speram sa avem alegeri atat in Cisiordania cat si in Gaza si in Ierusalim, dar pentru asta trebuie ca Hamas sa fie de acord. De asemenea, Israelul trebuie sa fie de acord ca noi sa avem alegeri in Ierusalim. Incercam pentru ca, sincer, aceasta este singura iesire pentru noi, este singura solutie pentru o reconciliere serioasa, bazata pe vointa poporului. Speram ca oamenii isi vor face vocea foarte bine auzita", a spus premierul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

