Stiri pe aceeasi tema

- Compania irlandeza Ryanair a invocat motive comerciale pentru inchiderea bazelor din Oradea, Timisoara si Craiova. Ryanair opereaza astazi curse din Craiova catre Valencia (Spania) de doua ori pe saptamana. La finalul lunii februarie, Rynair a anuntat ca isi inchide baza de la Timisoara din cauza performantelor…

- Un imblanzitor de cobre a murit dupa ce a fost mușcat de un șarpe in timpul unei incercari de capturare, scrie BBC News. Abu Zarin Hussin, un pompier care imblanzește cobre, a devenit celebru dupa ce tabloidele britanice au scris despre el ca s-a casatorit cu șarpele lui. Povestea s-a dovedit a fi falsa,…

- Report record la extragerea Joker din 18 martie. Loteria Romana organizaeaza duminica, 18 martie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Romana a acordat 18.926 de caștiguri in valoare totala de 1.339.397,35 lei.…

- O tanara care a trait pe strazi dupa ce a fost data afara de fostul iubit, are acum o viața extravaganta. Primește cadouri de mii de dolari, pleaca in vacanțe de lux și locuiește intr-o vila situata pe malul unei ape. Jeanemarie Almulla are 26 de ani și este din Miami. Acum ceva vreme, tanara a trecut…

- O stuardeza care lucra pe o aeronava a companiei Emirates a murit pe aeroportul din Entebbe in Uganda, dupa ce a cazut pe ușa pentru ieșirea de urgența a avionului, scrie AFP: Insoțitoarea de bord a deschis din greșeala ușa pentru ieșirea de urgența, s-a dezechilibrat și a cazut pe pista. In urma impactului…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong-ho, a facut o vizita surpriza in Suedia unde a participat la discuții cu premierul suedez, Stefan Lofven. Presa internaționala noteaza ca aceasta vizita are loc inainte de o eventuala intalnire intre președintele american Donald Trump și Kim Jong-un. Phenianul…

- Soția lui Donald Trump Jr, cel mai mare fiu al președintelui american, a depus cererea de divorț, transmite presa americana. Vanessa Trump, un fost model, a depus actele de divorț la un tribunal din New York. Donald Trump Jr și Vanessa, amandoi in varsta de 40 de ani, s-au casatorit in 2005 și au impreuna…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Agentul neurotoxic cu care a fost otraviți Serghei Skripal și Iulia i-ar fi fost implantat in ganta fiicei sale inainte ca aceasta sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, scrie The Sun, citand serviciile de informații britanice. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, in varsta de 33 de ani, se afla…

- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie The Telegraph.

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16:00 GMT "probabil" pana in ziua de sambata, din cauza codului rosu de ninsoare si polei emis pentru aceasta tara, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul aeroportului si citat de AFP. Compania irlandeza…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- Compania low-cost Ryanair inchide, din 25 martie, baza de la Timișoara, motivandu-și decizia cu rezultatele slabe comerciale obținute pe zborurile din zona. Ryanair nu va mai zbura de la Timișoara decat spre Milano-Bergamo și București, renunțand la alte cinci curse.

- Zborurile pe distante scurte si medii vor fi mai putin afectate, 75% si, respectiv, 85% dintre acestea urmand sa fie operate. Compania aeriana a anuntat ca se astepta ca doar 28% din angajati sa-si intrerupa activitatea, ceea ce i-ar fi permis mentinerea a 75% din serviciile sale. Inaintea grevei, Air…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Cursele charter Oradea – Chania trebuiau sa debuteze in 20 iunie, iar ultimul sejur sa aiba loc in saptamana 19 – 26 septembrie. Christian Tour preconiza pentru aceasta destinație 2.268 de turiști de pe Oradea, cu o frecvența de un zbor dus-intors pe saptamana. Momentan, oradenii raman…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a fost numit administrator provizoriu al Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care reuneste sub umbrela sa companiile care detin brandurile KFC, Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, arata un raport al companiei, citat de News.ro.…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Gigantul anglo-olandez Unilever a preluat integral producatorul sucevean de inghetata Betty Ice intr-o tranzactie de circa 100 mil. euro, spun sursele din piata. Unilever, liderul pietei de inghetata din Romania, a cumparat Betty Ice, un business de 30 mil. euro, de la antreprenorul Vasile…

- Cand lipsa informației nu te lasa sa dormi noaptea, apelezi la orice mijloc pentru a te face auzit. Cand cetațeanul considera ca justiția nu este de partea sa, incepe sa investigheze pe cont propriu pentru a afla adevarul. Așa este și cazul domnului Budula Marius, care ne-a contactat pentru a-și face…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- Din 15 ianuarie, clienții Ryanair fara prioritate vor trimite al doilea bagaj, cel mai mare, gratuit, la cala de bagaje. Compania incearca sa reduca intarzierile la imbarcare și, de aceea, propune oricum scaderea tarifelor pentru bagajele de cala.

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA.