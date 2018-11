Interviu nemaivăzut cu Michael Schumacher: „Întotdeauna am simțit că nu sunt suficient de bun” Familia lui Michael Schumacher a dat publicitații un interviu cu Michael Schumacher, pe care celebrul campion de Formula 1 l-a inregistrat inaintea accidentului de schi din decembrie 2013. Interviul, care a fost facut in octombrie 2013, a fost postat pe site-ul oficial al lui Schumacher. In inregistrare, pilotul german raspunde la 10 intrebari referitoare la cariera sa plina de succes. Intrebat care a fost titlul cel mai emoționant pe care l-a primit, Michael a raspuns: „Cu sigurnața cel de la Suzuka din 2000, cu Ferrari. 21 de ani fara campion fara Ferrari. Patru ani pentru mine, luptand sa il… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Julia Roberts este una dintre cele mai iubite și mai bine platite actrițe din lume, insa, ca toți actorii, a avut parte și de cateva momente mai puțin placute de-a lungul anilor. Iar Robert a decis ca este timpul sa dezvaluie care a fost cel mai jenant moment al carierei sale. La premiera filmului Nothing…

- Actorul Hugh Laurie, protagonistul serialului de succes "Dr. House", a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, din partea printului mostenitor Charles de Wales, pentru serviciile aduse teatrului din regat, scrie mediafax.ro.

- Actorul Hugh Laurie, protagonistul serialului de succes "Dr. House", a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, din partea printului mostenitor Charles de Wales, pentru serviciile aduse teatrului din regat. Hugh Laurie s-a nascut in Oxford, Marea Britanie, pe 11 iunie 1959. A jucat…

- Actorul Hugh Laurie, protagonistul serialului de succes "Dr. House", a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, din partea printului mostenitor Charles de Wales, pentru serviciile aduse teatrului din regat, potrivit bbc.com.

- Steaua de pe Walk of Fame aparținand cantareței și actriței americane Jennifer Lopez a fost vandalizata, iar poliția investigheaza incidentul, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Steaua lui Jennifer Lopez de pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, a fost murdarita, marți, cu vopsea neagra,…

- Sute de copii adoptati in anii ’90 din Romania isi cauta parintii cu ajutorul comunitatii facebook – THE NEVER FORGOTTEN ROMANIAN CHILDREN inființata de Post-ul O tanara infiata in Malta iși cauta familia biologica din Malu cu Flori: „Ii port intotdeauna in rugaciunile mele” apare prima data in Gazeta…

- Maria Cucerenco, disparuta de o luna din Braila, a fost descoperita, intamplator, pe un site de escorte din Elveția. Familia ei o cauta cu disperare. Acum cateva zile, Maria a transmis un mesaj pe Facebook. Reieșea ca este bine și ca lumea nu trebuie sa fie atat de alarmata de dispariția ei. ”Și eu…

- Intotdeauna le veezi pe covorul roșu machiate și aranjate, și rar permit sa fie vazute fara make-up. Celebritațile de peste Ocean au fost, insa, surprinse de paparazzi exact atunci cand au decis sa iasa din casa mai naturale. Printre acestea se numara Pamela Anderson, care a plecat la cumparaturi fara…