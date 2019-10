Stiri pe aceeasi tema

- In garajul sau, Regele Mihai a avut o colecție impresionanta de mașini. Una dintre ele, insa, a fost furata de Nicolae Ceaușescu, care a dat-o apoi mai departe drept cadou. Acest lucru a fost dezvaluit chiar de catre beneficiar, intr-o carte.

- Regina-Mama Elena va fi de maine alaturi de fiul ei, Regele Mihai, in Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala din Curtea de Argeș. Dupa 37 de ani de la moartea Reginei și dupa 71 de ani de cand a plecat in exil, alungata de comuniști, regina a fost astazi repatriata. Puțini știu ca Regina a fost consilier…

- Casa Regala a anunțat programul funeraliilor reginei mama, Elena. Ramașițele vor fi aduse din Elveția peste 2 saptamani cu o aeronava militara, iar cortegiul va merge direct la Curtea de Argeș, anunța stirileprotv.ro.Toți cei care doresc sa-i aduca un omagiu celei care l-a nascut pe Regele…

- Principele Radu a spus ca, in ciuda faptului ca nu are un rol constituțional, Coroana Regala aduce valoare adaugata vieții in democrație. Conform Agerpres, acesta a menționat contribuția adusa de Regele Mihai la integrarea Romaniei in NATO și UE. „Multe persoane au jucat un rol important…

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a decis aducerea ramașițelor pamantești ale bunicii sale, Regina Elena, la Curtea de Argeș, in Noua Catedrala Arhiepiscopala, informeaza Familia Regala a Romaniei. Osemintele Reginei Mame Elena ar urma sa fie aduse din Elvetia, in 19 Octombrie, anul acesta,…

