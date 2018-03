Stiri pe aceeasi tema

- DS Smith plc a anunțat, miercuri, finalizarea procesului de achiziție a companiilor EcoPack și EcoPaper din Romania, in valoare de 208 milioane euro. Împreună, cele două companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producătoare de ambalaje și hârtie din România.…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, se arata intr-o analiza realizata de o companie internationala de consultanta…

- Mutare cotropitoare! Un gigant ia cu asalt aceasta piața și lanseaza un nou brand in țara noastra. Colosul a decis sa puna bazele unui nou lanț de magazine.Liderul acestei piețe gireaza mișcarea. Unitațile se gasesc atat in Capitala, cat și in alte localitați din Romania. Citește AICI ce lanț…

- O parte din celebrul club de fotbal Atletico Madrid a ajuns sub controlul unui om de afaceri din Israel, Idan Ofer, a carui tata – Sammy Ofer din Braila, a ajuns unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Israel. Conglomeratul Dalian Wanda a renuntat la pachetul de actiuni pentru a…

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- Forumul Judecatorilor din Romania atrage atentia ca 2000 de oameni vor pleca imediat din sistem, inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2000 in urmatorii cinci ani, din cauza modificarilor aduse legilor justitiei.

- Grupul danez Rockwool, cel mai mare producator de vata minerala bazaltica din lume, a decis sa isi construiasca prima fabrica din Romania, dupa 20 de ani in care a subventionat costurile de transport, doar pentru a-si vinde produsele aici. Decizia vine pe fondul unei crize globale a pietei materialelor…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative,…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie a Consiliului Judetean proiectul de hotarare privind participarea judetului la actiuni si evenimente nationale si internationale de promovare turistica pentru anul 2018. Printre destinatii se numara Berlin si Londra. Evident, actiunile din luna…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu lanseaza un scenariu socant, la scurt timp dupa investirea Guvernului Dancila. Citu sustine ca Romania se afla la un pas de o noua criza economica, insa avertizeaza ca inreg contextul este mai dificil decat cel precedent, din 2007-2008. "Cresterea dobanzilor in tarile…

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- ♦ Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania ♦ Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Berea ar trebui sa fie un amestec de doar 4 ingrediente – orz, hamei, apa și drojdie, toate bune pentru sanatate. In realitate, proprietațile acestei bauturi atat de iubite și cautate mai ales pe timpul verii sunt de multe ori alterate de tot felul de conservanți și coloranți. Asta pentru ca majoritatea…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- vezi prezentarea Pe parcursul anului 2017, pretentiile vanzatorilor de locuinte din Romania - atat apartamente, cat si case - si-au mentinut tendinta de crestere. Potrivit raportului de piata trimestrial publicat de Analize Imobiliare, platforma lansata de Imobiliare.ro, proprietatile rezidentiale…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Coca-Cola, filiala a The Coca Cola Company, lanseaza pe piata romaneasca un nou produs, ceaiul Fuzetea. Brandul se lanseaza simultan si in alte 36 tari din Europa si este deja prezent in 52 de piete la nivel global. 0 0 0 0 0 0

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Grupul german Continental, cu cinci divizii, șapte uzine, patru centre de cercetare și peste 18.000 de angajați in Romania, a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Deși datele sunt inca neclare, este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding.

- Grupul norvegian Vard a caștigat un contract pentru construția unui feribot pentru mașini și pasageri pentru operatorul norvegian Boreal. Acesta va fi primul feribot 100% electric construit in Romania, pe șantierul Vard de la Braila. Șantierul Vard de la Braila va incepe construcția unui feribot complet…

- La nivelul intregii lumi, doar 13 din 88 de burse au scazut in 2017, marcand un an foarte bun, in care valoarea actiunilor a urcat in medie cu 16%, neluand insa in calcul saltul de aproape 4.000% al tarii care ocupa primul loc. 0 0 0 0 0 0

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Cam aceasta este lenea sociala. Dar ce se intampla cu persoanele care muncesc pentru intregul grup? Ei bine, la un moment dat se simt și ei pacaliți și – deși vor continua sa fie singurii care lucreaza – vor incepe și ei sa mai „traga chiulul” sau sa se implice mai puțin in activitate. „Ce eu sunt…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din țara noastra, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in…

- Casa de avocatura RTPR Allen & Overy a fost alaturi de actionarii A&D Pharma, oferind consultanta in cadrul vanzarii intregului grup catre reteaua de farmacii Dr. Max, detinuta de Penta Investments . In acest moment, tranzactia este supusa aprobarii de catre Consiliul Concurentei. …

- Grupul belgian specializat in producția de sisteme de aluminiu Reynaers a anunțat achiziția producatorului elvețian de profile din oțel Forster Profilsysteme de la grupul Arabonia. Ambii producatori sunt prezenți și pe piața romaneasca.

- IBM dezvolta in Romania soluții de securitate pentru sectorul auto, a declarat, pentru Libertatea, Ron Keren, șeful IBM Romania. Aceasta face parte din cadrul unui efort global din cadrul IBM Security, divizia de securitate cibernetica a gigantului IT american, iar programarea este imparțita in cadrul…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Piața romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lanțul de comerț fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu de specialitate, remis marți AGERPRES. Conform studiulu, în ceea ce privește piața…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata, potrivit News.ro.

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- In cel de-al 25-lea an de funcționare pe piața din Romania, lanțul de farmacii Dona și-a stabilit un plan ambițios de creștere a cifrei de afaceri cu 20%, in ciuda numeroaselor dificultați cu care se confrunta afacerile din zona farma.

- Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderi mici si mijlocii, se confrunta cu conditii vitrege in piata, provocate pe de o parte de concurenta acerba a multinationalelor si pe de alta de…

- Agenția Initiative estimeaza ca piața de media din Romania a crescut cu 11% anul acesta, iar in 2018 se va majora cu 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book. Aceasta evoluție depașește ușor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand agenția anticipa o creștere…

- Lenovo anunta disponibilitatea pe piata romaneasca a smartphone-ului din gama de mijloc Moto X4. Prezentat oficial la IFA Berlin, Moto X4 a avut nevoie de mai bine de trei luni pentru a ajunge in Romania, dar la timp pentru cei care au lasat achizitionare unui smartphone nou pentru perioada…