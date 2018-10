Stiri pe aceeasi tema

- Migratia neta din Germania in 2017, insemnand diferenta imigranti si emigranti, a scazut pana la 416.000, conform Biroului Federal de Statistici (Destatis), iar Romania a fost tara care a trimis cei mai multi migranti – 73.000, scrie Deutsche Welle.

- im Hackett, CEO-ul Ford, lucreaza la o campaniei de reorganizare in valoare de 25,5 miliarde de dolari, in speranța ca va ramane competitiv pe piața, scrie Wall Street Journal. Insa vanzarile auto in SUA au scazut, unul din motive fiind taxele impuse de președintele american. Conform declarațiilor lui…

- Cu ce se confrunta romanii din Serbia si cum ii pot ajuta fratii din Romania au devenit subiectele unui proiect educational care s-a consumat in lacrimi. Ce sunt nevoiti sa faca romanii doar pentru a invata abecedarul.

- Polițiștii din Vaslui au facut o captura impresionanta, in urma unor percheziții pe care le-au efectuat in autoturismele unui american de origine romana, intors in țara dupa 31 de ani petrecuți peste Ocean. Oamenii legii au descoperit, astfel, un adevarat arsenal, compus din sute de cartușe pentru diferite…

- Barbatul de origine romana, dat in urmarire internationala pentru infractiuni comise in Romania, a fost arestat de autoritati in momentul cand a incercat sa intre in Argentina pe la frontiera cu Paraguayul, au comunicat sambata surse oficiale, citate de site-ul de stiri Contacto Hoy.

- Romania se afla pe primele locuri in Uniunea Europeana in randul tarilor in cautare de muncitori din afara UE. Pentru a suplimenta locurile pentru posibili muncitori, Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din țara. Guvernul…

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.

- Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, este modificata astfel incat romanii nu doar vor studia la scoala limba romana, ci vor avea dreptul „de a studia in limba romana in Romania, in strainatate si in tarile de resedinta, la toate nivelurile si formele de invatamant”, dupa…