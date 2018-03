Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a fost tranportat noaptea trecuta la IML, pentru efectuarea unei autopsii. Jurnalistul a fost gasit mort in casa, in baia din locuinta sa. Marti, in jurul pranzului, necropsia lui Andrei Gheorghe a fost incheiata si potrivit unor surse neoficiale, doctorii inca nu pot stabili un verdict…

- Un adevarat tsumani a izbucnit in Romania dupa super-dezvaluirile fostului prim-ministru Victor Ponta in cadrul unui interviu eveniment pentru STIRIPESURSE.RODan Voiculescu tuna și fulgera dupa dezvaluirile lui Victor Ponta: 'Minte sau nu il mai ajuta memoria' Pentru ca deja a fost…

- Cum și-a cunoscut Nicole Cherry iubitul. Artista a acceptat sa vorbeasca pentru prima oara despre baiatul care ui-a furat inima. De altfel, este pentru prima oara cand cantareața vorbește despre viața ei personala. Iubitul lui Nicole Cherry are 18 ani si cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene…

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Primul episod al serialului EVZ, care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, a fost difuzat la cele mai importante televiziuni de stiri si pe postul national miercuri seara, dar ceea ce urmeaza joi depaseste anvergura dezvaluirilor inițiale. Azi, 15 martie, de la ora 21:00, veți putea urmari…

- Sebastian Ghița a oferit primul interviu video, dupa fuga din Romania! In 20 decembrie 2016, Ghița pleca din țara, de frica unei eventuale arestari. Primele imagini cu Ghița, cateva poze, il aratau ras in cap și cu barba.”Pentru a nu fi recunoscut, te ajuta o schimbare.”, a spus Sebastian…

- Mai mulți cetațeni din Bascov s-au adresat redacției noastre pentru a semnala o situație pentru care, spun ei, de nemumarate ori, au cerut ajutorul Primariei: la fiecare ploaie, strada lor, Trandafirului, se transforma intr-o mare balta, dupa cum se vede in imaginile filmate marti de un localnic. "Primaria…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a dorit sa raspunda atunci cand a fost intrebat daca stia despre campania elaborata de a se interveni in alegerile prezidentiale americane din 2016 care a avut drept consecinta punerea sub acuzare a 13 cetateni rusi, declarand intr-un interviu pentru NBC ca acestea…

- Centrul Diecezan Caritas Iași, prin programul Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, organizeaza astazi, 8 martie 2018, acțiunea „O floare pentru o viața“, cu scopul de a sensibiliza copiii beneficiari ai Centrului „Don Bosco” si mamele internate in maternitate in aceasta perioada, cu…

- STEVE PARISH, PREȘEDINTELE CRYSTAL PALACE FC, ECHIPA AFLATA PE LOCUL AL 18-LEA IN PREMIER LEAGUE A VORBIT DESPRE DE CE CREDE EL CA PRIMA DIVIZIE ENGLEZA DE FOTBAL MERGE PE DRUMUL CEL BUN IN CEEA CE PRIVEȘTE MODELUL DE DISTRIBUIRE AL CAȘTIGURILOR DIN PUBLICITATE, DAND FORMULA 1 CA UN CONTRAEXEMPLU DESPRE…

- Primul meci de oina jucat in India a fost o partida demonstrativa gazduita de capitala New Delhi, cu sprijinul Federatiei Romane de Oina, al carei presedinte este constanteanul Nicolae Dobre.Acum cateva luni, am fost contactat de Narander Kumar din New Delhi , un pasionat al sporturilor cu mingea mica…

- „Ma numar printre romanii fericiti care vin in fiecare zi cu placere la munca”, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax, medicul veterinar Florin Leca, cel care a infiintat prima clinica de cardiologie veterinara...

- Relatiile dintre Bulgaria si Rusia trebuie sa se dezvolte si sa avanseze, a declarat presedintele bulgar Rumen Radev intr-un interviu acordat agentiei de presa ruse TASS, preluat joi de BTA. Seful statului bulgar a subliniat in interviu ca relatiile dintre cele doua tari sunt "vii", indeosebi la…

- Unitațile de invațamant din Vrancea vor funcția astazi, dupa programul normal. Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, profesorul Dorin Cristea (FOTO), ne-a spus ca in cursul zilei de ieri nu au fost raportate probleme majore, cursurile desfașurandu-se normal. El spera ca astazi situația…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- „Ma numar printre romanii fericiti care vin in fiecare zi cu placere la munca”, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax, medicul veterinar Florin Leca, cel care a infiintat prima clinica de cardiologie veterinara si a facut prima implantare a unui stimulator cardiac.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare in aceasta noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal. Cand a vazut…

- Fiul lui Pablo Escobar, cel mai cunoscut traficant de droguri din lume, Sebastian Marroquin (41 de ani) – nascut Juan Pablo Escobar, a acordat in exclusivitate un interviu pentru „Weekend Adevarul“, in care vorbeste despre amintirile legate de tatal sau, dar si despre viitorul drogurilor.

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, sambata, ca ii era dor de derby cu FCSB, mai ales ca pentru Dinamo are o miza importanta, calificarea in play-off-ul Ligii I."Normal trebuie sa fim increzatori ca jucam in fata propriilor suporteri, suntem Dinamo, echipa valoroasa si trebuie sa aratam asta…

- Vasile Miriuța a fost pus pe glume la finalul conferinței de presa de dupa meciul caștigat la Concordia Chiajna, scor 4-3. Antrenorul lui Dinamo a promis ca daca va caștiga duminica viitoare in fața celor de la FCSB il va suna pe Gigi Becali pentru a-i oferi un interviu in limba maghiara. "O sa-l sun…

- Portarul titular al "cainilor roșii", Laurențiu Branescu, spune ca echipa sa va merge in play-off cu maximum de puncte din cele trei "finale" ce urmeaza, cu Chiajna, FCSB și Astra. - Laurențiu, ai incasat doua goluri cu Craiova, dar Miriuța spune ca nu ai avut vina. ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului. In ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- In acest an se implinesc 90 de ani de la nasterea lui Che Guevara, cel mai cunoscut si controversat revolutionar de pe planeta. Juan Martin Guevara (74 de ani), fratele lui Che Guevara, a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Weekend Adevarul“, in care vorbeste despre amintirile sale legate de…

- Ziua de 12 februarie va fi una plina de emotii pentru ansamblul foclooric Doina Bascovului. Astfel, tinerii talentati din acest ansamblu au ajuns in faza finala a competitiei "Duelurilor Ansamblurilor", competitie difuzata in cadrul emisiunii La Maruta. Argesenii se vor duela pe data de 12 februarie…

- PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest. PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: In aceasta luna, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor…

- Pana in 2012, ați fost prefect de Bihor și, practic, ați fost constant la Putere. Acum, de cațiva ani sunteți parlamentar de Opoziție. Cum e viața de Opoziție? Nu e deosebit de ușoara, trebuie sa fii atent la tot ce se intampla, ți-ai dori sa faci ce faceai cand erai la Putere, dar…

- Simona Halep (1 WTA) va juca pentru prima data in cariera finala Asutralian Open, unde se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, insa echipamentul in care a evoluat la Melbourne pare sa starneasca mai mult interes. Cotidianul spaniol " El Pais " a publicat un articol in care critica faptul ca liderul…

- Istoria jurnalistilor rusi intorsi de pe Aeroportul International Chisinau nu mai are sfarsit. Desi unii dintre ei afirma ca detin documente ce confirma ca scopul vizitei in Republica Moldova este de a lua un interviu de la Igor Dodon, acestia sunt intorsi din drum. De data asta este vorba de o jurnalista…

- A fost o erupție de bucurie in platoul emisiunii La Maruța de la ProTV, la anunțarea caștigatorilor din Duelul Ansamblurilor. Luni dupa-amiaza a avut loc in direct duelul dintre ansamblul profesionist „Doina Gorjului” și „Dansatorii de pe Someș”. Ansamblul format din tineri din Gherla și Iclod a dus…

- Circulatia pe Autostrada Soarelui se desfatoara normal la aceasta ora, insa politistii de la Centrul Infotrafic ii avertizeaza pe sofri sa reduca viteza de deplasare deoarece a inceput sa ninga.

- Simona Halep acuza dureri la glezna stanga, dupa entorsa suferita in meciul disputat in primul tur la Australian Open, cu Destanee Aiava (Australia, 193 WTA) 7-6 (5), 6-1 . Numarul unu mondial a strans din dinți și, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul…

- Partenera de viața a lui Marius Moga s-a destainuit intr-un interviu, in care a vorbit despre viața ei de mamica și despre schimbarile aparute. Bianca Lapuște și Marius Moga formeaza un cuplu solid, dar și discret. Cei doi s-au casatorit civil in luna iulie 2015, la un an de cand s-au cunoscut. In luna…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Raspunsul premierului Mihai Tudose la dorința de autonomie a minoritații maghiare reprezinta un &"gest normal, de prim-ministru&", însa nu este suficient, mai ales ca este singurul politician care a avut o poziție pe acest subiect fierbinte,

- In luna decembrie 2017 s-a aflat ca emisiunea „Ambasador”, realizata de Alexandru Cumpanașu, se muta de la Realitatea TV la Antena 3. Schimbarea, una radicala, este explicata de Alexandru Cumpanașu intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cu o zi inainte de debutul la Antena 3. Președintele Coaliției…

- Georgiana Bianca Cimpoi, in varsta de 27 de ani, din Roman, insarcinata in 21 de saptamani, a murit marți, 9 ianuarie, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, dupa ce fusese internata la Spitalul Municipal de Urgența Roman și, trimisa la Iași de luni, in alte doua unitați medicale de aici. Tanara…

- Povestea handbalului focșanean inceputa in 2012, cand echipa CSM 2007 și-a proiectat un drum de creștere in care, in patru ani, sa urce in Liga Naționala, are un personaj principal – Viorel Ciubotaru: autorul acelui proiect care a primit și susținerea conducerii clubului, ca și a Consiliului Local și…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Jane Fonda a marturisit intr-un interviu recent ca nu credea vreodata ca va ajunge la varsta de 30 de ani si ca, acum, la 80, se simte uimita ca este inca energica, sanatoasa si inca in activitate. Faimoasa actrita a implinit pe 21 decembrie 80 de ani. Intr-un interviu pentru revista People, ea a declarat:…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- „Trebuie sa cooperam pentru a progresa. Chiar daca am facut multe greseli si in ceea ce priveste infrastructura, dar am fost uniti, uniti, partidul de la putere, cel din opozitie, diferite ministere. Am fost mereu in aceeasi directie.” Declaratia ii apartine ambasadorului Japoniei, Kisaburo Ishii, care…

- Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Rapidului, a vorbit despre momentele in care Gigi Becali l-a dorit la FCSB. "Normal ca au fost oferte de la rivale la adresa mea. Steaua m-a dorit de trei ori, dar nu aveam cum sa ma duc. Chiar daca nea Gigi (n.r. ...

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Regele Mihai a iubit poporul roman, a fost un om rabdator și cu o credința puternica. Sunt cuvintele Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Romaniei. Urmariți un fragment dintr-un interviu realizat de Andrei Victor Dochia pentru emisiunea Universul Credinței.